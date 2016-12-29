29.12.2016 13:49:44

AK Parti heyetinden Kaymakam Vardar'a ziyaret

AK Parti Tuşba İlçe Başkan yardımcıları Erdal Hükenek ve Mücahit Karaman, Van'ın Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar'ı ziyaret etti.

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AK Parti Tuşba İlçe Başkan yardımcıları Erdal Hükenek ve Mücahit Karaman, Van'ın Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar'ı ziyaret etti.AK Parti Tuşba İlçe Başkan yardımcıları Hükenek ve Karaman, yeni göreve başlayan Özalp Kaymakamı Vardar'ı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.Kaymakam Vardar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.