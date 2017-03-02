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AK Parti heyeti referandum çalışmalarına devam ediyor
02.03.2017 12:04:15

AK Parti heyeti referandum çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Selim ve köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Selim ve köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Adem Çalkın, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ile birlikte önce Selim Kaymakamı Mehmet keklik'i makamında ziyaret etti. Bir süre Keklik ile sohbet eden Başkan Adem Çalkın, daha sonra beraberindekilerle birlikte sırasıyla Kırkpınar, Akpınar, Alisofu, Karaçayır, Iğdır ve Gelinalan köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Adem Çalkın, vatandaşlara Referandum ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı. Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan AK Parti heyeti, vatandaşlara neden 'evet' demeleri gerektiğini örnekleriyle anlatarak, vandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak referandumda destek istedi.

Her seçimde olduğu gibi 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referanduma da Karslıların doğru karar vereceğini ifade eden Başkan Adem Çalkın, AK Parti iktidarıyla Kars'a yatırım geldiğini, 15 yıl öncesine kadar Kars'ın unutulmuş bir olduğunu hatırlattı. Yatırım devamı ve Kars'ın gelişimi için 'evet' denilmesi gerektiğini belirten Çalkın, Karslıların gereken yerlere, sandıkta 'evet' diyerek en güzel cevabı vereceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve beraberindekiler, gittikleri köylerde çalmadık kapı bırakmadı. Özellikle çocukların yakın ilgisiyle karşılanan Çalkın, çocukları ihmal etmedi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Çalkın, daha sonra Kars merkezi döndü. AK Parti Kars İl Başkanlığı'nca referandum çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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