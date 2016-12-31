31.12.2016 23:16:01

AK Parti heyeti Hakkari'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Hakkari'de vatandaşlarla bir araya geldikten sonra çarşı esnafının yeni yıllını kutladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Hakkari'de vatandaşlarla bir araya geldikten sonra çarşı esnafının yeni yıllını kutladı.AK Parti'nin Sivil ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanı Fatih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Yüksekova ilçesindeki temaslarının ardından Hakkari'ye geldi.Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, TÜSİAD, ATO, ASO başkanları, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan Yardımcısı, Mamak ve Kahraman Kazan Belediye başkanları, Mamak, Etimesgut ve Keçiören ilçe eşbaşkanlarından oluşan heyet eşlik etti. Heyet burada, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda kentin esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldi.AK Parti Hakkari İl Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda kentin ekonomik ve sosyal sorunları konuşuldu. Şahin ve beraberindeki heyet toplantının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunarak esnafların yeni yılını kutladı. Esnaflar da gelen heyete büyük ilgi göstererek ikramlarda bulundular.Program bir otelde verilen yemeğin ardından son buldu.