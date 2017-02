04.02.2017 18:53:26

AK Parti Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün Yüksekova'da

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde muhtarlar derneğini ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde muhtarlar derneğini ziyaret etti.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Zeki Aygün, ilk olarak Yüksekova ilçesinde muhtarlar derneğini ziyaret etti. İlçe muhtarlarının sorunlarını dinleyen Aygün burada açıklamalarda bulundu. Muhtarların Cumhurbaşkanı ve Başbakanı temsil ettiklerini belirten Aygün, "Dernekleşerek ilçenin, köylerin sorunlarını bir arada toplanarak çözmeye çalışmanız güzel birşey. Şuanda dünyada 2 şey üzerinden toplumları birbirine düşürüyorlar. Birincisi etnik milliyetçilik, ikincisi dinsel milliyetçilik. Bize 30-40 yıldır Türk-Kürt kavgası yaptırmaya çalışanlar emellerine ulaşamadılar. Bugün Ortadoğu'da Şii-Sünni kavgası yaptırarak dinsel milliyetçilik üzerinden toplumları bölüyorlar. Biz biz olalım birbirimizi aşiretler olarak değil de yaradanı yaradılandan dolayı seven bir anlayışla sevelim. O zaman her şeyi başarırız" dedi.En zor şartlarda dahi Yüksekova'ya geldiklerini belirten Aygün, "Devletin gücünü her zaman burada göreceksiniz. Derdimiz bu milletin sıkıntılarını çözmektir. En büyük sorun ekonomik sorundur. Ekonomik sorunu çözersek bu iş olur" dedi.Aygün ve beraberindekiler daha sonra Hakkari merkeze geçmek üzere ilçeden ayrıldı.