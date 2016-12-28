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AK Parti Grup Başkanvekillerinden 'yeni anayasa değişiklik teklifine' ilişkin açıklama
28.12.2016 11:57:54

AK Parti Grup Başkanvekillerinden 'yeni anayasa değişiklik teklifine' ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bostancı, mutabakat çerçevesinde anayasa değişiklik teklifinin komisyona sunulduğunu belirterek,'Elbette hem komisyondaki müzakereleri hem de toplumdaki tartışmaları dikkate alarak birtakım değişiklerin yapılması tabiatı icabıdır. Yedek milletvekilliği meselesini de bu bağlamda görmek gerekir' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bostancı, mutabakat çerçevesinde anayasa değişiklik teklifinin komisyona sunulduğunu belirterek,"Elbette hem komisyondaki müzakereleri hem de toplumdaki tartışmaları dikkate alarak birtakım değişiklerin yapılması tabiatı icabıdır. Yedek milletvekilliği meselesini de bu bağlamda görmek gerekir" dedi.

Komisyonun şu anda çalıştığını hatırlatan Bostancı, uygun bir zamanda teklifin Genel Kurul'a geleceğini ifade etti. Temeldeki mutabakatın belli olduğuna dikkati çeken Bostancı, AK Parti ve MHP'nin sistem değişikliğine ilişkin mutabakatının ortada olduğunu, toplumdaki tartışmalara karşı hassasiyetin bütün siyasi partilerin görevi olduğunu dile getirdi. Bostancı, komisyonun tabiatı gereği, komisyonda tartışmaların da olabileceğine işaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişiklik teklifinin komisyonda görüşüldüğünü belirterek, "Özellikle ana muhalefet partisinin yaklaşımını, su atan masalara çıkan yaklaşımı teessüfle karşılıyorum. Kılıçdaroğlu'dan mutlaka o görüntüleri izlemesini, arkadaşlara makul uyarılar yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü, karşılıklı saygı esastır. Parlamento çalışması esastır. İstemediğimiz fikirler olduğu zaman onları kaba kuvvetle, söylemle, tehditle hakaretle engelleriz tarzı yaklaşım asla demokratik ülkelerde olmaması gereken bir tavır. Ancak, gördük ki söylemden çok eylemin ortaya çıktığı bir komisyon süreci yaşıyoruz. Elimizde istatistikler var, Meclis'in teamülleri var" ifadelerini kullandı.

Turan, komisyonda 150'den fazla vekilin söz aldığını anlatarak, hukukun temel ilkesinin hakkaniyet olduğunu ifade etti. Konuşmaya engel bir halin olmadığına dikkati çeken Turan, makul süreler içerisinde bu teklifin bitirilmesi gerektiğine işaret etti. Turan, komisyonda polemik istemediklerini belirterek, en çok konuşanın ana muhalefet partisi olduğunu söyledi. İlgili maddelerde revizeye gidildiğine dikkati çeken Turan, yedek vekillik meselesinde yapılan değerlendirme sonucu tekliften çekildiğini ifade etti.

Bir soru üzerine Turan, "Türkiye'de bizim bir kastımız, derdimiz var" diyerek, "Öneriyi MHP ile verdik. onlarla olan görüşmeden sonra çıka ak kararlar bunlar. Türkiye'de bizim bir kastımız, derdimiz var. Cumhurbaşkanı olacak adayın mutlaka Türk vatandaşı olması lazım. Bunu sonradan 'ölümle doğumla' tarzı yaklaşımın doğru olmadığını ifade ettik. Ümit ederim ki bunun için Türkiye'de doğmak değil, Türk vatandaşı olmak ifadesinin yeterli olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
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