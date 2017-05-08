08.05.2017 19:49:20

AK Parti Grup Başkanvekili Muş:

'CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Sayın Başbakanımız için kullandığı 'Çakma Başbakan' ifadesi ve son derece çirkin ve seviyesiz bir yaklaşımdır'- 'CHP Grup Başkanvekili haddini bilmelidir ve maksadını aşan bu sözler için derhal özür dilemelidir' - 'Genel Başkanının gözüne girmek için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hakaret edenlerin düştüğü çukur seviyesine elbette AK Parti düşmeyecek

İSMAİL ÇİMEN - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Sayın Başbakanımız için kullandığı 'Çakma Başbakan' ifadesi ve son derece çirkin ve seviyesiz bir yaklaşımdır." dedi.

Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç kimsenin ülkeyi şerefi ve onuruyla temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na tahkir edici ifadeler kullanamayacağını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Gök'ün de yaptığı açıklamalarda haddini bilmesi ve maksadını aşan sözler için derhal özür dilemesi gerektiğini ifade eden Muş, "CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Sayın Başbakanımız için kullandığı 'Çakma Başbakan' ifadesi ile Sayın Başbakanımızın ismiyle ilgili yakışıksız benzetmelerde bulunması son derece çirkin ve seviyesiz bir yaklaşımdır. Kimse bu ülkeyi şerefi ve onuruyla temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na karşı bu şekilde tahkir edici ifadeleri kullanamaz. CHP Grup Başkanvekili haddini bilmelidir ve maksadını aşan bu sözler için derhal özür dilemelidir. Sayın Başbakanımıza 'çakma' diyen CHP Grup Başkanvekili'ne şunu hatırlatmak isteriz ki ancak çapsız kişiler hakarete tevessül eder." diye konuştu.

- "Birbirinize attığınız çamurları bize sıçratmaya çalışmayın"

CHP'nin, kendi iç karışıklıklarını, koltuk kavgalarını ve parti içi mücadelelerini örtmek için çirkin yollara başvurduğunu vurgulayan Muş, şunları söyledi:

"Genel Başkanının gözüne girmek için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hakaret edenlerin düştüğü çukur seviyesine elbette AK Parti düşmeyecek ve onlar için aynı ifadeleri kullanmayacaktır. Öyle anlaşılıyor ki CHP kendi iç karışıklıklarını, koltuk kavgalarını ve parti içi mücadelelerini kapatmak için böyle çirkin yollara tevessül etmektedir. Kendilerine çağrım, parti içi koltuk kavgalarınıza Sayın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı ve AK Parti'yi alet etmeye çalışmayın. Koltuk savaşlarınız için bir çukurun içinde birbirinize attığınız çamurları bize sıçratmaya da çalışmayın."