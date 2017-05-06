06.05.2017 21:10:11

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:

'Türkiye küresel ekonomik kriz dolayısıyla birtakım problem yaşıyor. Ancak Allah'a şükür hem bununla hem de terör örgütleriyle baş etmeye çalışıyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Türkiye küresel ekonomik kriz dolayısıyla birtakım problem yaşıyor. Ancak Allah'a şükür hem bununla hem de terör örgütleriyle baş etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bostancı, Suluova ilçesinde partililerle bir araya gelerek, 16 Nisan'daki halk oylamasında verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülke ve millete hayırlı olması dileğinde bulunan Bostancı, bu süreçte AK Parti'ye yol arkadaşlığı yapan tüm siyasi partilere minnettar olduklarını vurguladı.

İnsanların yeni sistemi kabul ederek "evet" demelerinin çok mühim olduğunu vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:

"Türkiye küresel ekonomik kriz dolayısıyla birtakım problem yaşıyor. Ancak Allah'a şükür hem bununla hem de terör örgütleriyle baş etmeye çalışıyoruz. Bir yandan terör, bir yandan ekonomik problemler, bir yandan küresel ekonomik problemler. Böyle bir ortamda halkın sistem değişikliği yapalım demesi kolay bir iş değil. Ama gayretle bu sistem değişikliğine asılan ve çalışan kadrolar vardı. Şüphesiz bu işin mihmandarlığını yapan, halkın gözünde prestiji son derece yüksek, kişisel varlığı ile bu şahsi güveni sağlayan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve yol arkadaşları vardı. Elbette Sayın Bahçeli'nin tavrı ve diğer partililerin yaklaşımı, bütün bunların neticesinde yüzde 51,4 sağlandı. O yüzden bu yüzde 51,4'ü bir kere kesinlikle nereden nasıl geldi, nasıl oluştu bunu iyi görüp başarı değerlendirmesini bunun üzerine yapmak lazım."

Halk oylamasına "hayır" cephesinin ortak bir fikri savunmadığını sadece "Hasmımın hasmı benim dostumdur" anlayışıyla hareket ettiğini ve "Efendim büyük şehirlerde biz öne geçtik" dediğini belirten Bostancı, "Siz kimsiniz? Bir parti olabiliyorsanız olun. Ama bir parti olma şansları yok. Onlar tüm varlıklarını ve bir araya gelmelerini Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye borçlular. Karşı olduklarına borçlular, kendileri yok. Ama 2019'da kaçınılmaz olarak kendileri ortaya bir iddia koyacaklar. O yüzden ben 2019'da bu yüzde 48'i bir arada tutacak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabileceklerini beklemiyorum." ifadesini kullandı.