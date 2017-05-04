04.05.2017 23:38:27

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş:- 'Asla emek sarf etmemiş, asla ter dökmemiş, bu partiyi dışarıdan yönetmeye kalkan birtakım müptezeller en güzel cevabı inşallah 21 Mayıs'ta yapılacak kongreyle alacaklardır'- 'Bu fitne odaklarının sesini hep birlikte kesmeye mecburuz. Bu fitne odaklarını hep birlikte kurutmaya mecburuz. Bilesiniz ki AK Parti'yi bugüne kadar dışarıdan zayıflatamayanlar ş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Asla emek sarf etmemiş, asla ter dökmemiş, bu partiyi dışarıdan yönetmeye kalkan birtakım müptezeller en güzel cevabı inşallah 21 Mayıs'ta yapılacak kongreyle alacaklardır." dedi.

Ataş, AK Parti Ankara İl Başkanlığının Altın Saray Kültür Merkezi'nde düzenlediği, "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"ndaki konuşmasında, 16 Nisan'daki halk oylaması kampanyasında emek harcayanlara teşekkürlerini iletti.

Halk oylamasının gelecek nesillerin yad edecekleri bir tarih olacağını söyleyen Ataş, alınan sonucu başarısız göstermeye çalışanların olduğunu ancak kendilerinin bu başarısızlık iddialarını kabul etmediklerini dile getirdi.

Ataş, "Biz kampanyaya yüzde 30-35 seviyelerinde başladık. 1,5-2 aylık kampanya sürecinde oy oranımızı yüzde 51,41'e çıkarmak suretiyle noktaladık. Başta Ana Muhalefet Partisi Lideri ve temsilcileri sürekli bu sonucu yozlaştırmaya çalıştılar ve hala çalışıyorlar. Onların hazımsızlıklarının ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Asla Türkiye'de bu ülkenin, bu milletin hayrına olan hiçbir işe 'evet' demedikleri gibi halk oylamasında da kendi geleneklerinden gelen tavrı bir kez daha sergilemenin gayreti içerisinde oldular. Kampanya başlamadan önce sahayı o kadar kirlettiler ki belki 15-20 günümüz o kirletilmiş sahayı temizlemekle geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi ve yurt dışındaki güçlerin el birliği yaparak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili dönüm noktası olan halk oylamasına karşı kampanya yürüttüklerine işaret eden Ataş, sonuçta kazananın Türkiye ve millet olduğunu vurguladı.

Ataş, 2019'da yapılacak seçimlerle Türkiye'nin yeni bir dönemi başlatacağına dikkati çekerek, "Yeni yönetim sistemiyle Türkiye tarih yazmaya devam edecek." diye konuştu.

Avrupa ve diğer Batı ülkelerinin halk oylamasına karşı çıkmalarının sebeplerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ataş, bu ülkelerin bölgesinde kalkınmış ve gelişmiş bir Türkiye'yi istemediklerini bildirdi.

Ataş, "Geçmişte Türkiye'yi yok sayan milletler Ortadoğu'yu şekillendirirken, dünya siyasetini şekillendirirken artık Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin sayesinde, 'Türkiye olmadan artık Ortadoğu'da siz istediğinizi yapamayacaksınız' diyen bir Türkiye'yi gördüler, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir Tayyip Erdoğan'ı hazmedemediler, onun için önünü kesmeye çalıştılar ama milletimiz onların bu politikalarına müsaade etmedi." dedi.

- "21 Mayıs'tan sonra yeni bir AK Parti"

Hiçbir gücün milletin birliğini, beraberliğini bozamayacağını, geleceğe yürüyüşüne engel olamayacağını dile getiren Ataş, "21 Mayıs'tan sonra yeni bir AK Parti ile, yeni bir vizyonla bugüne kadar nasıl emin adımlarla geldiysek, milletimizi ve ülkemizi nasıl ki kalkındırdıysak, her alanda Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın mücadelesini, her türlü engellemelere rağmen başarabildiysek inşallah 21 Mayıs'ta yapacağımız 3. Olağanüstü Büyük Kongremizden sonra daha güçlü bir yönetim, daha güçlü bir AK Parti'yle, Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza inşallah hep birlikte devam edeceğiz ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halk oylaması sonrası parti içinden ve dışından partiye yönelik bazı eleştirilerin geldiğini söyleyen Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim sonuçlarıyla ilgili partimizin içerisinde veya dışarısında olan ama asla ter dökmeyen birtakım kesim var ki sürekli çalışanları eleştirmek suretiyle kendilerine iş edinip birtakım gazeteci kılıklı, birtakım sosyal medyada bu teşkilatı karalamaya yönelik, bu topluluğu karalamaya yönelik, asla emek sarf etmemiş, asla ter dökmemiş, bu partiyi dışarıdan yönetmeye kalkan birtakım müptezeller en güzel cevabı inşallah 21 Mayıs'ta yapılacak kongreyle alacaklardır. Onların hayalleri, arzuları ve istekleri bir kez daha boşa çıkacaktır. Bilesiniz ki bu dedikoduları üretenler asla emek çekmeyenlerdir, asla ter dökmeyenlerdir, asla ve asla AK Parti'nin kalkınmasını ve gelişmesini istemeyenlerdir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum."

- "Fitne odaklarının sesini hep birlikte kesmeye mecburuz"

Partiye herhangi bir emek vermeyenlerin, makam ve mevki için birilerine çelme takmaya, karalamaya çalışanların hesaplarının asla tutmayacağına vurgu yapan Ataş, şunları söyledi:

"Bu teşkilat içerisinde Allah'ın izniyle bugüne kadar emek sarf edenler, ter dökenler, bu davayı kendi ailesinden, eşinden, çocuklarından, kutsal değerlerinden daha da değerli görenler itibar görecektir ve geleceğe ancak öylece birlikte yürüyeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Sizden ricam bu fitne odaklarına asla prim vermemenizdir. Bu fitne odaklarının sesini hep birlikte kesmeye mecburuz. Bu fitne odaklarını hep birlikte kurutmaya mecburuz. Bilesiniz ki AK Parti'yi bugüne kadar dışarıdan zayıflatamayanlar şimdi içeriden birtakım fitne odaklarıyla çürütmeye çalışmaktadırlar. Buna asla fırsat vermeyeceğiz, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bu fitneleri, dedikoduları çıkaranları aramızdan ayıklamak suretiyle geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz, bundan hiç kimse endişe etmesin."

Makam, mevki ve menfaat için siyaset yapmadıklarını, önceliklerinin vatan, millet ve bayrak olduğunu dile getiren Ataş, "Menfaat ilişkisiyle, makam mevki ilişkisiyle siyaset yapmak isteyenleri hep reddetmeye çalıştık. İnanıyorum ki inşallah 21 Mayıs'tan sonra yeniden yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla hep birlikte geleceğe inşallah yürüyeceğiz. Asla birbirimize karşı muhabbetimizi kaybetmeden, kardeşlik duygularımızı kaybetmeden geleceğe emin bir şekilde yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Halk oylamasına ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme yapıyoruz"

Genel merkez olarak 16 Nisan halk oylamasıyla ilgili çok geniş, kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Ataş, bu çalışma sonucunda hazırlanacak raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacağını ifade etti. Ataş, "Nerede eksiğimiz varsa, nerede bir kusurumuz, hatamız varsa objektif olarak masaya yatırıp, geleceğe projeksiyon sunmak suretiyle, geleceğimizi şekillendirecek çalışmayı hep birlikte yapacağız." dedi.

Halk oylamasında Ankara ve İstanbul'da alınan sonuçların başarısızlık olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Ataş, "Bu oyunlara gelmeyiniz, bundan dolayı moralinizi bozmayınız. Biz 1 Kasım seçimlerindeki sonuçlara göre asla ziyanda değiliz, asla kayıpta değiliz ve inşallah önümüzdeki süreci en iyi şekilde muhasebesini yapmak suretiyle, 2019'a en iyi şekilde hazırlanmak suretiyle daha iyi sonuçları hep birlikte alacağız." ifadelerini kullandı.

Ataş, konuşmasının sonunda tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.