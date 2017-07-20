20.07.2017 17:34:58
AK Parti Genel Sekreteri belli oldu
65. hükümette yapılan kabine değişikliğinin ardından AK Parti'de boşalan iki koltuğa getirilen isimler belli oldu.
Haber7'nin haberine göre, dün Adalet Bakanlığı koltuğuna AK Parti'nin Genel sekreterliğini yapan Abdulhamit Gül'ün oturmasından sonra boşalan genel sekreterlik koltuğuna Ankara Milletvekili AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı yapan Fatih Şahin getirildi.
Fatih Şahinden boşalan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı'na ise Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın getirildiği belirtiliyor.