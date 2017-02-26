26.02.2017 21:38:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Milyonların seçtiği adamla tek adam rejimi olmaz'

İSTANBUL (İHA) â€' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'tek adam' eleştirileriyle ilgili, 'Milyonların seçtiği adamla tek adam rejimi olmaz' dedi.

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İSTANBUL (İHA) â€" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'tek adam' eleştirileriyle ilgili, "Milyonların seçtiği adamla tek adam rejimi olmaz" dedi.Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ve Bingöl Gelişim Platformu ortaklığında "Vesayetlere karşı bağışıklık- Türkiye'nin vesayet karnesi" konulu panel düzenledi. Panele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Adnan Tanrıverdi, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşker, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Güler, Bingöl Gelişim Platformu Başkanı Yunus Ustahabipoğlu ile çok sayıda davetli katıldı."Vesayetçiler millete tepeden bakar"Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasette vesayetçi yaklaşıma sahip olanların milleti çocuk gibi gördüklerini söyledi. Vesayetçilerin milleti akli melekeleri yerinde olmayan bir topluluk olarak algıladıklarını ifade eden Yılmaz, "Siyasette vesayetçi bir yaklaşıma sahip olanların milletimize yaklaşımı budur. Milleti çocuk gibi görürler. Milleti akli melekeleri yerinde olmayan bir topluluk olarak algılarlar. Milleti kendi menfaatini göremeyecek bir topluluk olarak görürler. Dolayısıyla kendilerini milletin üstünde konumlandırarak milletten daha akıllı daha bilgili olduklarını var sayarak millet adına karar vermeye çalışırlar. Bu bir tür hastalık aslında. Millete güven duymama. Millete tepeden bakma. Milleti şekillendirme arzusu içinde olma. Millete hizmet edeceklerine millete emrederek kendi emellerini gerçekleştirme" dedi."Sadece askeri vesayet yok"Vesayetin sadece askeriyede olmadığını kaydeden Yılmaz, "Sadece askeri vesayet yok. Bürokratik vesayet, sermaye vesayeti, medya içindeki vesayet odakları, maalesef akademik dünyaya varıncaya kadar her alanda bu vesayetçi zihniyeti gördük. Bizim yapmamız gereken çok açık ve net. Anayasal değişime evet diyerek sürekli kriz üreten vesayetçilere alan açan vesayetçilere cesaret veren bu ortamı değiştirmemiz lazım" açıklamasında bulundu."Milyonların seçtiği tek adam rejimi olmaz"Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini eleştiren ve sistemi tek adamlık görenlere cevap veren Yılmaz, "Biz istiyoruz ki sivil yönetim güç kazansın. Sivil yönetimin güçlü olmasından rahatsız olanlar tek adam diyerek bunu eleştiriyorlar. Bu tek adam onların anladığı tek adam değil. Onların dediği tek adam rejimini biz biliyoruz. Onların geçmişinde var. Demokratik bir ortamda milyonlarca insanın seçtiği insanla tek adam rejimi olmaz. Güçlü sivil yönetim olur. Onlar da belli dönemlerde görev yaparlar. Arkalarında milyonlarca seçmenin iradesi vardır. Demokratik çoğulcu bir ortamda belli bir süre görev yaparlar" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması sonrasında programa katılımlarından dolayı hediye takdim edildi.