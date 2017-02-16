16.02.2017 14:47:06

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Hamamönü'ne ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara'ya kazandırılan Hamamönü'nü ziyaret etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara'ya kazandırılan Hamamönü'nü ziyaret etti.Çok sayıda derneğe, vakfa, temsilciliğe, sivil toplum kuruluşuna, kültür ve sanat merkezine ev sahipliği yapan Hamamönü'ne gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti. Anadolu Yayıncılar Derneği ve KON TV'ye de bir ziyaret gerçekleştiren Yılmaz, görüşmelerin ardından restore edilen bölgeyi gezdi. Bundan 6-7 yıl öncesine kadar insanların içinden geçmekten korktukları Hamamönü ve Hamamarkası bölgesine bugün büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu iletti.