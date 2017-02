12.02.2017 19:22:06

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: 'CHP hakeme itiraz eden futbolcu gibi'

AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından yapılan İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatih Şahin, CHP'yi hakeme itiraz eden futbolcuya benzeterek, 'Sürekli hakemle oynuyorlar, yahu kendi oyununuzu oynayın. Kendi işinizi yapın' dedi.

AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından yapılan İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatih Şahin, CHP'yi hakeme itiraz eden futbolcuya benzeterek, "Sürekli hakemle oynuyorlar, yahu kendi oyununuzu oynayın. Kendi işinizi yapın" dedi.İl Divan Meclisi Başkanlığını Bilgehan Altaş'ın yaptığı Danışma Meclisi toplantında konuşan Fatih Şahin, AK Partinin 80 milyonun 7 bölgenin 81 ilin partisi olduğunu, Türkiye'nin zenginliği olan bütün unsurların ve inançların partisinin adının olduğunu belirtti. Gayelerinin Türkiye'nin her noktasında huzuru ve barışı tesis etmek olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:"Halkımızın ekmeğini büyütme gayesi içerisindeyiz. AK Parti kurulmadan önce Türkiye krizlerle ve kaosla anılan bir ülkeydi. Şimdi Türkiye'de insanlar hizmet edebilme gayesi ile çalışmalar yapmakta. AK Parti mesajlarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmış bir partidir. Türkiye, dünyada adı anılır itibarlı bir ülkedir. AK Parti bir dünya markası ise Cumhurbaşkanı bir dünya lideri ise Başbakan Binali Yıldırım hizmet siyasetinin bir numaralı ismi ise bu sizlerin hiçbir karşılık beklemeden gece-gündüz demeden 15 yıldır yaptığı çalışmalarladır. Bizler bir zincirin halkaları gibiyiz. AK Parti'nin gücü bu zincirden fazla değildir. Türkiye'nin gücü ve millet iradesinin gücünü teşkilatlara aktaran mensuplarısınız sizler. Bizim siyaset anlayışımızın olmazsa olmazı teşkilatlarımızdır. Bu nedenle her seçimden başarı ile çıkıldı."Ülkemiz için çok önemli bir halk oylaması eşiğindeyiz"Halk oylamasının masum ve mazlum milletler için de çok önemli olduğunu bildiren Şahin, "Bu halk oylamasından da daha önceki bütün seçimlerden tüm tezlerimizi kabul ettirerek çıktıysak yine zaferle çıkacağımızdan kaygım yok. Türkiye'ye örnek teşkil edilecek birlik beraberlik ve kardeşliğin önemli olacağına inanıyorum. Kampanya çalışmalarımızı hayata geçirmeliyiz. Dünyada 200'e yakın ülke var. Her ülke kendi hedeflerine göre sistemler oluşturuyor. Halkımızın önüne getirdiğimiz değişimin devlet sistemleri ile alakası bulunmamaktadır. Bizim devlet sistemimiz Cumhuriyettir ve üniter bir cumhuriyettir. Bununla ilgili kafa karışıklığı ve tereddüt söz konusu değildir. Bu konuda ki son nokta 1923'te konulmuştur. Halkımızın oyuna sunulan hükümet sistemi ise millet iradesinin devlet yöntemine yansımasıdır. Darbelerle muhtıralarla krizlerle kaoslarla ülkemizin yolun dan çevrilmeye çalışıldığını görüyoruz. Millet iradesinin rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu sistemle ülkeye layığı ile hizmet edilmediğini hepimiz biliyoruz. Hızlı yol almayız ama aracımız hedefimize bizleri götürecek durumda değil çarpık hükümet sistemi modelinin bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması söz konusu değil siyasi istikrarın kalıcı hale gelmesi ve millet iradesinin belirlenmesi için güçlü ve yetkin olunması gerekir."dedi"Millet iradesinin rafa kaldırılması teşebbüsünü 15 Temmuz'la yaşadık"15 Temmuz tarihi ile birlikte millet iradesinin rafa kaldırılması girişiminin yaşandığını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Şahin, "Her dünya görüşünden her yaştan insan sokaklara çıkarak çıplak elle bu işgal girişimine hep birlikte karşı durduk. Darbe girişimi ve sonrasında demokrasi nöbetleri ile ortaya çıkan mutabakat siyaset kurumuna da önemli vazifeler yükledi. 10 Aralık tarihinde mevcut anayasa değişimi teklifi TBMM'ine sunuldu. Artık son karar milletin olacak. Hep birlikte kapı kapı dolaşarak anlatacağız" diye konuştu."CHP sürekli hakeme itiraz eden futbolcu gibi"CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmeye hazırlandığını anlatan ve CHP'yi sürekli hakeme itiraz eden futbolcuya benzeten Fatih Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:"CHP sürekli hakeme itiraz eden futbolcular gibi sürekli hakemle oynuyorlar yahu kendi oyununuzu oynayın. Kendi işinizi yapın. Ancak oradan da gerekli cevabı alacakları konusunda bir hukukçu olarak gerekli cevabı alacakları kanaatimi ifade etmek isterim. CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da milletinin yanında değil statükonun yanında yer almıştır. Milletin menfaatine ne varsa CHP ve HDP 'hayır' demiştir. Bunlar milletin menfaatine olan ne varsa hep karşısında durmuş ve hayır demişlerdir."AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile birlikte milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, İl Başkanı Mustafa Kendirli, İlçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.