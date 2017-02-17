17.02.2017 14:46:51

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 'Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın 'hayır' dediği, HDP'nin 'hayır' dediği, Fethullahçı Terör Örgütü'nün, DEAŞ'ın hayır dediği orkestranın şefliğini ve bunların sözcülüğünü yaptığını biliyorsunuz. Bu orkestra şefliği Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın 'hayır' dediği, HDP'nin 'hayır' dediği, Fethullahçı Terör Örgütü'nün, DEAŞ'ın hayır dediği orkestranın şefliğini ve bunların sözcülüğünü yaptığını biliyorsunuz. Bu orkestra şefliği Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır" dedi.AK Parti Malatya İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gelecek olması nedeniyle Malatya basını ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görkemli bir şekilde karşılamak istediklerini belirterek, "Nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımız yarın itibariyle cumartesi saat 15,00 Büyükşehir Belediyesinin yanındaki miting alanında Malatya'da hemşirelerimizle buluşacaktır. İnşallah bir aksilik olmadığı takdirde programı saatinde başlatmayı planlıyoruz. Cumartesi günü hava tahmin raporlarında Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden öğrendik. Bugüne göre sıcaklık 6-7 derece daha artacak ve hava sıcak olacak. Tedbirli bir şekilde kabanlarımızı giyip geleceğiz. Bu vesileyle bütün Malatyalıları tekrardan miting alanında buluşmaya davet ediyorum" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise konuşmasında Cumhurbaşkanını karşılamak için Belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız yarın itibariyle inşallah saat 15.00'te Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda Malatyalılarla hemşehrilerimizle buluşacaktır. Çok önemli bir süreç belki Cumhuriyet tarihinin en önemli referandumundan bir tanesi 16 Nisan'da yapılacak. Bu açıdan önemli, bir diğeri de Cumhurbaşkanımızın ilimize her gelişi önemlidir. Malatya'daki sorunlarla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili ve önümüzdeki dönemler içerisinde yapılacak yatırımlarla ilgili Cumhurbaşkanımıza bunları iletme, bunları cumhurbaşkanımızdan talep etme fırsatı buluyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın gelişi ile Malatya'daki devam eden proje ve yatırımlarla ilgili bir yandan bilgi vereceğiz" diye konuştu.AK Parti Malatya milletvekili Nurettin Yaşar uygulanan parlamenter sistemini değerlendirilerek, sistemin halk oylaması sonucunda kabul edilmesi halinde devletin hantal bir yapıdan kurtarılacağını söyledi. Milletvekili Yaşar, "Nisan'a giden süreçte bundan sonra yapacağımız birçok şeyin önemini belki yıllar sonra kavrayacağız. Burada 17 Nisan sabahı uyanacağımız Türkiye ile bugün içinde bulunduğumuz Türkiye birbirinden farklı iki ülke gibi olacak. Burada AK Parti heyeti olarak bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız partisiz bir Cumhurbaşkanı bir farklılıkla bunu belirtmek lazım bu beraberliği birlikteliği ortaya koyan AK Parti'nin bir partiden öte bir hareket olması dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Bu hareketin önderi başlatıcısı ve lideridir. Hale de bu hareketin bir lideri olarak faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı."Hayırı söyleyen orkestrayı oluşturanların içerisinde kimlerin var olduğunu biliyorsunuz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Yarın inşallah özlem bitecek ve cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelecek. Bu mitingde inşallah Malatyalılarımız cumhurbaşkanımıza bir kez daha güçlü bir şekilde ev sahipliği yapacak ve 'evet'in ilk göstergesini de Malatya'dan yapmış olacak. Mitinglerimizin ilkleri açılışlarımız dahil olmak üzere ilkleri Malatya'dan başlıyor. Bunun en önemli sebebi 15 yıldır AK Parti iktidarının Malatya'ya vermiş olduğu güçlü desteklerdir. Cumhurbaşkanımız Malatya'mızda bir milyar 160 milyonluk yatırımın açılışını yapacak. Bu bir milyar 160 milyonun 69 tesisin yaklaşık bir milyarı kamu yatırımı. Bunun içerisinde 205 milyonu büyükşehir belediyemizin, diğerleri kamu yatırımlarımız ve yaklaşık bir milyarın üzerindeki kamu yatırımlarımızla birlikte 100 milyonluk üç özel sektör temsilcimizin fabrikasının açılışı ve TKDK destekli 22 tane özel sektörümüzün de 40 milyon civarında açılışını yapacak."Çalık, ana muhalefete de eleştirilerde bulundu. Çalık, Allah izin verirse 16 Nisan'da evet olacağını çok net bildiklerini belirterek, "Evet'i verecek olan vatandaşlarımızın köhnemiş parlamenter sisteme son vermek için yeni bir sistemle ülkemizi buluşturmak için güçlü bir 'evet' diyecek. Milletimizin bu 'evet'i karşısında bir de 'hayır'cılar var. Bu hayırı söyleyen orkestrayı oluşturanların içerisinde kimlerin var olduğunu biliyorsunuz. Orkestranın içerisinde terör örgütlerinin var olduğunu biliyorsunuz. PKK'nın 'hayır' dediğini, onun uzantısı HDP'nin 'hayır' dediğini, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, DEAŞ'ın 'hayır dediğini ve bunların sözcülüğünü de, orkestranın şefliğini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığını biliyorsunuz. Bu orkestra şefliği Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır. Ve o orkestra şefliğini yaparken de şeytana pabucunu ters giydirerek, söylemiş olduğu argümanlarla yapacağımız değişikliği millette yanlış algı oluşturarak farklı yönlere çekmek istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.