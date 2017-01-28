28.01.2017 18:57:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş:

BALIKESİR (İHA) â€' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, referandum ile ilgili, 'Bu Türkiye'nin son 100 yılının en önemli projesidir. Bundan önceki seçimlerde nasıl tarih yazdıysanız Türkiye'nin geleceği ile ilgili bu önemli halk oylamasında yeni bir tarih yazmaya sizleri davet ediyorum' dedi.

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BALIKESİR (İHA) â€" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, referandum ile ilgili, "Bu Türkiye'nin son 100 yılının en önemli projesidir. Bundan önceki seçimlerde nasıl tarih yazdıysanız Türkiye'nin geleceği ile ilgili bu önemli halk oylamasında yeni bir tarih yazmaya sizleri davet ediyorum" dedi.Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı, düzenlediği İl Danışma Meclis Toplantısı ile ilçe teşkilatlarını da bir araya getirdi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, İl Koordinatör Vekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "AK Parti kadroları olarak bir görev değişikliği yaşandı. 8 Aralık itibarı ile görevim tebliğ edildi. AK Parti olarak yeni bir döneme girdik. Gençlik ve kadın kollarında yeni yapılanma için hızlı hareket ediyoruz. AK Parti mazlumun, garibanın yanında, zalimin karşısındadır. AK Parti başarıların partisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede iş nasıl yapılır, siyaset nasıl yapılır bize öğretmiştir. Bizim rol modelimiz bellidir. Önderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Liderimizin bu kutlu davada yapacağı mücadeleye omuz vereceğiz. Gezi eylemlerine şahit olduk ama hiç biri 15 Temmuz kadar canımızı acıtmadı. Bu hainler ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu hainler kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalıştılar. Bu teröristler, helikopter ve uçaklarla askerlerimiz şehit ettiler. Bu hainler, AK Parti hükümetini devirmeye çalıştılar. Bu hainler Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalıştılar. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ifadesi ile 'Halkın gücü tankın gücünü yendi'" dedi."Yasa yapma yetkisi tamamen Mecliste"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak olan referanduma değinerek, "Cumhurbaşkanının sınırsız yetkileri var deniliyor, şuan ki cumhurbaşkanının sınırsız yetkileri tam tersine bu anayasa değişikliği ile sınırlı hale getiriliyor. Referandum geçerse yasama yetkisi sadece mecliste olacak, cumhurbaşkanı bir yasa teklifi veremeyecek bütçe hariç. İdari yönetim dışındaki değişiklikler noktasında kanun hükmünde kararname çıkartamayacak. Sadece idari kadrolar noktasında yetkisi var kanun hükmünde kararname çıkartması. Diğer bütün işlerde meclisin onayı olmadan her hangi bir işlem yapma şansı yok. HSYK'nın 22 üye sayısı 13'e düşüyor bunlar bu güne kadar kendi aralarında seçim yapıyorlardı şimdi 4 tanesini Cumhurbaşkanı atayacak geri kalan 7 tanesini ilk defa TBMM seçecek. Eski seçim sistemiyle FETÖ'cüler gelip oraları işgal ediyorlardı. Benim sizlerden ricam milletvekili sayısı 600'e çıkartılıyor seçmen yaşı 18'e indiriliyor ve TBMM'de gençlerin temsili noktasında bir imkan sunulmuş oluyor. Yasa yapma yetkisi tamamen meclise bırakılmış oluyor. Bu ana kadar ki bütün düzenlemelerde iktidarda kim varsa kanun tasarısını hazırlayıp meclise getirirler mecliste iktidar partisi çoğunlukta olduğu için o kanunlar çıkar. Şimdi milletvekilleri kendi bölgelerinin sorunlarını kanun teklifi olarak meclise verme hakkına sahip oluyorlar. Balıkesir milletvekili sayısı 8, 4'ü AK Partili, milletvekili sayısı 600'e çıktığı için Balıkesir'in milletvekili sayısı artacak. Şimdi iktidar partisinde ki milletvekillerimiz hükümetin izni olmadan kanun teklifi vermiyor şu süreçte ama o zaman gelip kanun teklifi verebilecekler" dedi."Kimseyi inancından dolayı horlayıp dışlamadık"Referandum konusunda diğer siyasi partilerin tutumları hakkında da açıklama yapan Ataş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir insan olduğunu toplum biliyor. Onun için CHP ve onun yanında yer alan muhalefet partileri belli. AK Parti'nin yanında MHP'nin yanında yer alacak bu anayasa değişikliğinde kesimlerde belli. Biz kimlerin birlikte hareket ettiğini bu millete iyi anlatmamız lazım. CHP ile HDP yan yana düştü mü şuanda düştü bunu millete anlatacaksınız. Milletin yararına olacak bir işte asla bir araya gelmeyen bu 2 zihniyetteki parti Cumhurbaşkanlığı sisteminde nasıl yan yana düştüklerini bu millete iyi anlatacaksınız. Terör örgütleri nasıl 15 Temmuz'dan sonra ismi ne olursa olsun aynı safta birleştilerse CHP'de o terör örgütlerine destek veren zihniyetle de aynı safta buluştular. Geçmişte haclı zihniyetleri bu vatan topraklarına haclı seferleri düzenlerlerdi. Niye Anadolu da ki zihniyeti ortadan kaldırmak için. Bu gün FETÖ terör örgütü mensupları da PKK'sı, DAEŞ'i, PYD'si de o haçlı zihniyetinin birer temsilcisidirler. Dertleri gayeleri bu ülkeyi yok edip parçalamak, buna asla müsaade etmedik bundan sonra da asla müsaade etmeyeceğiz. Biz siyasi görüşü dili, dini, ırkı ne olursa olsun aynı gemide yolculuk yapan topluluklarız. Hiç kimseye bu güne kadar inancından dolayı bir davranış içinde olmadık. Biz sadece bu ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinmiş bir partiyiz. Kimseyi inancından dolayı horlayıp dışlamadık. Biz biliyoruz ki 80 milyon Türk evladının tamamı hangi siyasi görüşten olursa olsun hangi ırk hangi dinden olursa olsun Allah hepsini yarattığı için onlara eşrefi mahluk gözüyle bakıp herkese kucak açan bir anlayışla siyasi yolculuğumuzu sürdüren bir topluluğuz" şeklinde konuştu.Balıkesir'den yüzde 60 sözüAnayasa değişikliği seçimlerinin Nisan ayında yapılacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Benim sizlerden istirhamım şu muhtemelen Nisan'ın ilk yarısında bu halk oylaması yapılacak, teklif meclisten Cumhurbaşkanımıza geldikten sonra onaylar onaylamaz resmi gazetede yayınlandıktan 60 gün sonra ilk pazarında referandum olacak. Arkadaşlar bu Türkiye'nin son 100 yılının en önemli projesidir. Bu seçimlerde el birliği ile bundan önceki seçimlerde nasıl tarih yazdıysanız Türkiye'nin geleceği ile ilgili bu önemli halk oylamasında yeni bir tarih yazmaya sizleri davet ediyorum. Tüm teşkilatlarımız hep birlikte, belediye yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz bir seferberlik ilan etmek suretiyle bu ülke üzerinde hesap yapmak isteyen kim varsa bunların hesabını boşa çıkartma günüdür referandum günü. O referandum sürecine kadar hepinizi uykusuz kalmaya gerekirse, aç kalmaya gerekirse bitap düşmeye hepinizi davet ediyorum. Bu projede hepinizin emeğini alın terini inşallah bırakalım mazlum milletleri sevindirelim inşallah. Bu ülkenin mazlum milletlerin sesi olmuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın nefesini ve sesini kesmeye tüm iş birlikçilerine vereceğimiz en güzel ders o akşam alacağımız sonuç olacaktır. Bu konuda tüm salondan söz almak istiyorum selamlarınızı Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza götürmek için sizden bu sözü istiyorum. Balıkesir bin kişinin katıldığı danışma meclisinde Allahın izniyle yüzde 60'ın üzerinde Balıkesir'de oy almanın sözünü verdi demek istiyorum Cumhurbaşkanımıza var mısınız" dedi.Toplantıda AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu ve Kasım Bostan birer selamlama konuşması yaptılar.