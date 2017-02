12.02.2017 19:20:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 'tek adamlık' iddiasının gerçek dışı bir isnat olduğunu belirterek, 'Çünkü yeni teklif Cumhurbaşkanına sorumluluk getiriyor. Artık eskisi olmayacak. Sorumlu olacak' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 'tek adamlık' iddiasının gerçek dışı bir isnat olduğunu belirterek, "Çünkü yeni teklif Cumhurbaşkanına sorumluluk getiriyor. Artık eskisi olmayacak. Sorumlu olacak" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen genişletilmiş il danışma meclis toplantısına katıldı. AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, İl Başkanı Muhammed Dara Akar ve partililerin katıldığını toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti'nin her zaman milleti ile istişareye önem verdiğini ifade ederek, "Türkiye'nin bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Diyorlar ki rejim değişiyor. Eğer bunu bilerek söylüyorlarsa bu cehalettir. Çünkü bu rejim değişikliği değildir. Rejim demokrasidir. Demokrasi halkın oyuna başvurmaktır. Kararın millete ait olduğunu kabul etmektir. Demokratik rejim zayıflamak yerine aksine daha büyük bir güç kazanacak. Çünkü artık perde arkasında kirli oyunlar ve darbelerle koalisyon oluşturmak için partilerin kapatılması veya partilerden milletvekillerinin menfaat karşılığı veya tehditle istifa ettirilmek suretiyle kurdurulan koalisyon hükümetleri ebediyen tarihin çöplüğüne atılacaktır. Halkın oyuna müracaat etmek, halkın iradesini kabul etmek, onu baş tacı etmek demokrasi ise demokratik rejim bu son yapılacak olan halk oylamasıyla birlikte güçlenecektir. Ana muhalefet partisinin 'rejim tehlikeye giriyor, rejimi değiştiriyorlar' söylemleri cehaletten öteye bir anlam taşımamaktadır. İdare de değişmiyor. İdaremizin adı 'Cumhuriyet'tir. Biz hükümeti halkın seçtiği Cumhurbaşkanı tayin etsin diyoruz. Gençlere seçilme yaşını 18'e getiriyoruz. Oy kullanma yaşı 18'e indirildi. Bu CHP kafası buna karşı çıktı. Biz şimdi seçilme yaşını da 18'e getiriyoruz. Biz gençliğimize inanıyoruz, gençliğimizin ufkuna da aklına da bilgisine de güveniyoruz" dedi."Bu milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi var"Milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi olduğunu ve halkın oyuyla seçildiğini anımsatan Eker, "Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ona karşı hepsi birleşti. Millet yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı seçti. Mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı iki defa seçilebiliyor. İnanın bugün bu anayasa ile tekrar seçime gidilsin Allah'ın izniyle milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi var ve Recep Tayyip Erdoğan'ın buna ait bir endişesi yok. Milletin gönlünde olan yeri hazır duruyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan tek adam olmak isterse mevcut sistemde yetki çok, sorumluluk da yok. İsterse burada da aynı olur ama Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlünde ve kafasında millete hizmet var, milletinin önünü açmak var. Milleti tarih önünde devraldığı bir noktadan daha ileri bir noktaya taşıma azmi ve kararlılığı var. Bunun için çalışıyor, bunun için çaba sarf ediyor. Tek adamlık iddiası gerçek dışı isnattan ibarettir. Çünkü yeni teklif Cumhurbaşkanına sorumluluk getiriyor. Artık eskisi olmayacak. Sorumlu olacak" diye konuştu."2007'den beri bunun üzerinde çalışıyoruz"2007'den beri bu anayasa üzerinde çalıştıklarını aktaran Eker, "Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin her birinden eşit sayıda üye alındı ve bir komisyon oluşturuldu. Her gelen elinde kalın kırmızı dosyalarla geldi. Bunlar benim kırmızı çizgilerim bunlarla olmaz dedi. Dört sene Türkiye'ye zaman kaybettirdiler. Bunların niyeti üzüm yemek değil bağcı dövmek. Millete üzüm yedirmek de değil. Öyle bir dertleri yok. Bu CHP'nin kafası vesayetçi ve bürokratik oligarşiden sürekli besleniyor. Milletin değerleriyle barışmayacak. Öyle bir şeye niyeti yok. Milletle buluşmaya niyeti yok. Milletin değerlerine saygı duysa, mutlak surette bu aziz millet, bu asil millet o partiye oy verir. Yeter ki milletin değerlerine küfretmesin, milletin değerlerine hakaret etmesin. Millet kendi istekleri dışında oy verdiği zaman, aziz milletimize bidon kafalılar demesin, millete hakaret etmesinler ama bunların böyle bir şey yapmaya niyeti yok" ifadelerinde bulundu."FETÖ'nün bir lobi şirketine verdiği para 8 buçuk milyon dolar"Fetullahçı Terör örgütü'nün (FETÖ) 2013'e kadar dindar insanların samimi duygularını istismar ettiğini dile getiren Eker, şunları kaydetti:"Bazen tezgahla bazen tehditle bazen şantajla bazen ikna ederek insanlardan paralar topladılar. Bu paraları alıp Avrupa ve Amerika'da Müslümanların ve Türkiye'nin ve AK Parti'nin aleyhinde faaliyet yapan lobilere ve karanlık odaklara aktardılar. Sadece bir tek lobi şirketine FETÖ tarafından verilen para 8 buçuk milyon dolar. Bunlar 15 Temmuz'a kadar farklı yöntemlerle yaptılar. 15 Temmuz'da kanlı bir terör eylemiyle bir darbe yapmaya kalkıştılar. O gece PKK elebaşları Kandil'den Türkiye'de eylem yapan teröristlere 'bu gece karışmayın' diye sesleniyorlar. Yani FETÖ'ye destek çıkın diyorlar. Her yerde herkesin umudu Türkiye ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan. Onun için Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye saldırıyorlar. Biz milletin aşı artsın, ekmeği artsın, gelişmesi hızlansın diye bu değişiklikleri yapıyoruz. Biz bu kampanya süresince AK Parti teşkilatları olarak hep birlikte sahada olacağız. Milletimize anlatacağız. Milletimizin desteği ve sevgisi ile bu reformla Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye, ekonomik, siyasi, demokratik ve sivilleşme hedeflerine ve medeniyet inşa etme sürecine çok daha hızlı adımlarla yaklaşacaktır. Çabamız bu, gayemiz bu."