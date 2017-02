12.02.2017 22:54:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Nevşehir'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, oylamasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkedeki tüm siyaset dışı güçler başta olmak üzere gücünü halktan almayan tüm vesayet odaklarını ortadan kaldırarak, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını sağlayacak bir sistem olduğunu söyledi.AK Parti Nevşehir İl Teşkilatının genişletilmiş Şubat ayı İl Danışma Meclisi toplantısı, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.İl Danışma Meclisi toplantısının açılışında konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, 16 Nisan tarihinde Türkiye'nin geleceğinin de oylanmış olacağı bir büyük referandumun yapılacağını belirterek, AK Parti olarak referandumda oldukça güçlü bir şekilde Evet tercihlerinin çıkması adına gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarını söyledi.AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar da yeni Türkiye'nin kuruluş tarihi olarak 16 Nisan referandumuna hazır olduklarını kaydetti.Daha sonra konuşan AK Parti Nevşehir Kadınlar Kolu Başkanı Nihal Kutlar, AK Parti Kadınlar Kolu olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin olarak, Şubat ayı Danışma Meclisine katılanlara ayrıntılı bilgiler aktardı."Milletimiz feraseti ve basiretiyle en doğru kararı verecektir"Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'de yaptığı konuşmada, 16 Nisan referandumu öncesinde oluşan 'hayır' ve 'evet' cephelerine baktığında, 'hayır' cephesinde birbiri ile çelişen tezatlar yaşandığını ifade etti.Ünver, 'hayır' diyen bir siyasi anlayışın referandumda neden 'hayır' oyu vereceğini izah ederken 'Türkiye Bölünür' gerekçesini sunduğunu buna karşın 30 yılı aşkın bir zamandan beri amacı ve hedefi zaten bu ülkeyi bölmek isteyen , dağdaki bölücü örgütün de referandum da 'Hayır' oyu verilmesi yönünde açıklamalar yaptığını aktardı. Ünver "Ülkemizi bölmeyi temel hedef edinen bir terör örgütün lideri, bu anayasaya 'Hayır oyu verin' diyor, CHP' de, bu referandum ile Türkiye'nin bölüneceğini iddia eden bir siyasi anlayış da referandum da Hayır oyu verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani kimin ne dediği belli değil. Kendi içlerinde tezat oluşturuyorlar. Bugüne kadar AK Parti olarak milletimizin zararına olabilecek hiçbir şeye Evet demedik, yapılması gereken hiçbir çalışmaya da asla Hayır demedik. Allah'ın izniyle Türk milleti ,her zamanki mahşeri vicdanı, feraseti ve basireti ile en doğru kararı 16 Nisan'da da verecektir" dedi."Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini halkımıza en iyi bir şekilde anlatmak için var gücümüzle çalışacağız"TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de Türk Milleti'nin geleceğinin belirleneceği referandumda neden Evet oyu verilmesi gerektiğini aralıksız bir çalışma ile hemşehrilerine anlatacaklarını söyledi. Türkiye'nin tek başına güçlü bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile istiklalini ve istikbalini sağlayacağına inandığını vurgulayan Açıkgöz, "Türk Milleti, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak inancı ile 16 Nisan'da her zaman olduğu gibi geleceğini ilgilendiren konuda kararını daha güçlü bir şekilde sandıkta dile getirecektir. Halkımızın oyuna sunulacak yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini halkımıza en iyi bir şekilde anlatmak için var gücümüzle dün olduğu gibi bugün de yarın da, bu ülkeye hizmet edebilme ruhu içerisinde mücadele veren arkadaşlarımızla bir ve beraber olarak anlatmayı sürdüreceğiz" dedi.AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin haksız güçlülere karşı haklı güçsüzlerin tarafında mücadele etme anlayışı ile hareket ettiğini kaydetti. Güçlü bir teşkilatlanma sistemi oluşturan AK Parti'nin 2003 yılından beri bugüne kadar yapılan 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminden alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi."Hedefimiz, 'evet' oylarının mümkün olduğunca yüksek çıkması"16 Nisan'da Türk Milletinin önüne, anayasa değişikliğiyle ilgili bir halk oylamasının geleceğini hatırlatan Şahin, "Türk milleti olarak oldukça önemli referandumun arifesindeyiz. Ülkemiz ve bölge için, dünyadaki tüm mazlum ve mağdur milletler için 63 gün sonra çok önemli bir halk oylaması gerçekleştirilecek. Bu halk oylamasından da alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiçbir tereddüt ve şüphem yoktur. Hedefimiz, evet oylarının mümkün olduğunca yüksek çıkması, halkımızın tercihinin mümkün olduğunca yüksek oranda olmasıdır." şeklinde konuştu.Halk oylamasının masum ve mazlum milletler için de çok önemli olduğunu bildiren Şahin, "Bu halk oylamasından da daha önceki bütün seçimlerden tüm tezlerimizi kabul ettirerek çıktıysak yine zaferle çıkacağımızdan kaygım yok. Türkiye'ye örnek teşkil edilecek birlik beraberlik ve kardeşliğin önemli olacağına inanıyorum. Kampanya çalışmalarımızı hayata geçirmeliyiz. Dünyada 200'e yakın ülke var. Her ülke kendi hedeflerine göre sistemler oluşturuyor. Halkımızın önüne getirdiğimiz değişimin devlet sistemleri ile alakası bulunmamaktadır. Bizim devlet sistemimiz Cumhuriyettir ve üniter bir cumhuriyettir. Bununla ilgili kafa karışıklığı ve tereddüt kesinlikle söz konusu değildir. Bu konuda ki son nokta zaten 1923'te konulmuştur. Halkımızın oyuna sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise millet iradesinin devlet yöntemine yansımasıdır. On yıllar boyu darbelerle, muhtıralarla, krizlerle, ve kaoslarla ülkemizin yolundan çevrilmeye çalışıldığını görüyoruz. Millet iradesinin rafa kaldırıldığına şahit oluyoruz. Bu sistemle ülkeye layığı ile hizmet edilmediğini hepimiz biliyoruz. Hızlı yol almayız ama aracımız hedefimize bizleri götürecek durumda değil çarpık hükümet sistemi modelinin bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması söz konusu değil. Ülkemizde siyasi istikrarın kalıcı hale gelmesi ve millet iradesinin belirlenmesi için güçlü ve yetkin olunması gerekir" dedi."Kendi işinizi yapın"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, mecliste anayasa değişikliği görüşmelerini engellemeye çalışan CHP'nin şimdi de Anayasa Mahkemesine gitmeye hazırlandığına değinerek, şöyle devam etti:"CHP, sürekli olarak hakeme itiraz eden futbolcular gibi. Sürekli hakemle oynuyorlar. Yahu, kendi oyununuzu oynayın. Kendi işinizi yapın. Sürekli huzursuzluk çıkarıyorlar. CHP'nin oradan da gerekli cevabı alacakları konusunda bir hukukçu olarak kanaatimi ifade etmek istiyorum. CHP, her konuda olduğu gibi bu konuda da milletin yanında değil, statükonun yanında yer almıştır. Bundan sonraki günlerde de böyle yapmaya devam edeceği anlaşılmakta. Milletin menfaatine ne varsa CHP ve sırtını teröre ve teröristlere yaslayan HDP hayır demiştir. Hayırcı blok çalışmalarını yürütecektir. Benim CHP'nin çalışmalarıyla ilgili bir endişem var. Korkarım ki 'hayır' ile ilgili çalışmalarını TBMM'den mektup göndermek suretiyle yaparlarsa vay bu ülkenin haline. Biliyorsunuz, CHP'li bir milletvekili 2016 ve 2017 yılının ocak ayı itibariyle 13 ayda 1,8 milyon liralık haberleşme harcaması yaptı. Şimdi düşünün, eğer kampanyada da bu hakkın kötüye kullanılmasını değerlendirmeye çalışırlarsa yine olan bizim vergilerimize ve cebimizdeki paraya olacak. Böyle bir yola başvurmayacaklarını ben ümit ve temenni ediyorum.""Muhalefet, ezbere ve korkulara dayalı bir kampanya yürütüyor"Muhalefetin ezbere ve korkulara dayalı bir kampanya yürüttüğünü ifade eden Şahin, "Ülkemiz için hayırlara vesile olacak bir iş yapıyoruz. Muhalefet, ezbere ve korkulara dayalı bir kampanya yürütmekte. 'Ülke bölünecek, parçalanacak, demokrasiden uzaklaşacak, cumhuriyet kazanımları elden gidecek' diyorlar. Baktığımızda bu kesimlerin on yıllardır korku ve paranoya siyaseti yaptığını görüyoruz. Sadece bugün değil, sürekli ülkenin bölüneceğinden, parçalanacağından, tek adamlıktan, şeriat tehlikesinden, ülkenin İran'a dönüşeceğinden bahsedip durdular. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey de olmayacak. Çünkü bu ülkenin mayası ve temelleri sağlamdır. Ülkenin demokrasiden sapmasına, cumhuriyetin kazanımlarının heba olmasına en önde aziz milletimiz karşı duracaktır. Korku siyasetine prim vermemek amacıyla anayasa paketinin içeriğini çok güçlü bir şekilde halkımıza anlatmamız ve paylaşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.AK Parti Nevşehir İl Teşkilatının genişletilmiş Şubat ayı İl Danışma Meclisi toplantısında daha sonra AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver çeşitli hediyeler takdim ettiler.