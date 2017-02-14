14.02.2017 16:28:21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: CHP ilk defa siyaset yapıyor

Kılıçdaroğlu'nun AYM kararını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'CHP aslında ilk defa siyaset yapmaya başladı' yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bütün vatandaşlarımızdan tek bir şey istiyorum, Nisan'ın 16'sında yapılacak referandum, bir parti seçimi değil, bir demokrasi seçimi. Demokrasiden yana mı tavır takınacağız, otoriter yönetimden yana mı tavır takınacağız? O nedenle bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum, sandığa giderken düşünün" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceklerini de açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Şafak'a anamuhalefet partisi CHP'nin Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeme kararını değerlendirdi. Yılmaz, "CHP aslında ilk defa siyaset yapmaya başladı" dedi.

Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Bu aslında yeni hükümet sisteminin de ne kadar doğru olduğunu gösteren güzel bir örnek. Sırtınızı bir takım vesayet yapılarına dayamazsanız milletin gözüne girmeye çalışırsınız, mahkemeler yerine millete gidersiniz.

"CHP DE DEĞİŞMEK ZORUNDA KALACAK"

Bugüne kadar hep mahkemelere gittiler. Biraz da bunun utancı içindeler diye düşünüyorum. Mahkemeye gitmeyi göze alamadılar. 'Mahkemeye gidersek bu konuda eleştiriliriz, milleten kaçıyorlar gibi bir izlenim oluşur' diye düşündüler. Yoksa zihniyette çok büyük bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Ama inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile CHP de değişmek zorunda kalacak.

"MİLLETE GİDEN BİR CHP OLMAK ZORUNDA''

Mahkemelere giden değil, millete giden bir CHP olmak zorunda. Çünkü millet doğrudan hükümeti belirleyecek. Vesayet odakları Ankara'da kapalı kapılar ardında siyaseti belirleyemeyecek. CHP'nin üst kadrolarının da bu yeni sistemde çok rahat etmeyeceğini, CHP'nin kendisini yenilemek zorunda kalacağını, bunun da ülkemizin hayrına olacağını düşünüyorum."

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