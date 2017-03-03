03.03.2017 14:01:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgenin en büyük ihtiyaç duyduğunu şeyin bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesi olduğunu belirterek, 'Bölgesel kalkınma için sadece kamu yatırımlarıyla başarılı olmanız mümkün değil. Özel sektör boyutunu çok çok önemli görüyorum. Kamu yatırımları ile özel sektör yatırımlarını bir bütünlük içinde sürdürmek çok önemli' dedi.

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Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgenin en büyük ihtiyaç duyduğunu şeyin bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesi olduğunu belirterek, "Bölgesel kalkınma için sadece kamu yatırımlarıyla başarılı olmanız mümkün değil. Özel sektör boyutunu çok çok önemli görüyorum. Kamu yatırımları ile özel sektör yatırımlarını bir bütünlük içinde sürdürmek çok önemli" dedi.İstanbul Politikalar Merkezi tarafından Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir otelde "15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat" konulu bir program düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, iş adamları ve akademisyenlerin katıldığı programda bölgenin ekonomik sorunları gündeme getirildi.Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yönetim kalitesinin arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Kamu ayağında da, özel sektörde de, sivil toplumda da yönetim kalitemizi arttırmak gerekli. Kurumsal kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu sadece kamu için değil, sivil toplumun da kurumsal kapasitesini geliştirmesi lazım. Yerel yönetimin de, özel sektörün de aslında bu kapsayıcı kalkınmada daha fazla tartışılması lazım. Kapsayıcı kalkınma serbest piyasa ile çatışan bir kavram değil" dedi.Bölgenin en büyük ihtiyaç duyduğu şeyin bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bunu yaparken sadece kamu yatırımlarıyla başarmamız mümkün değil. Türkiye uzun bir süredir bu bölgeye ayrıcalıklı yatırım yapıyor. Özellikle AK Parti iktidarlarında gerçekten rakamsal olarak bunu detayını ortaya koyabiliriz. Çok önemli yatırımlar yaptık. Havalimanından yollarına alt yapılardan köylere götürülen hizmetlere, birçok konuda kamu yatırımlarında çok ciddi bir artış sağlamış olduk. Yapmaya da devam edeceğiz ama bu yetmez. Bölgesel kalkınma için sadece kamu yatırımlarıyla başarılı olmanız, insanlara iş üretmeniz, aş üretmeniz, ihracatı arttırmanız mümkün değil. Özel sektör boyutunu çok çok önemli görüyorum. Özel sektör için elverişli bir ortam oluşturmak kamu yatırımları ile özel yatırımları bir bütünlük içinde sürdürmek çok önemli. Türkiye geneline baktığınız zaman toplam yatırımlarımızın dörtte üçünden fazlasını aslında özel sektör yapıyor ama bu bölgelere geldiğimiz zaman denge maalesef tersine dönüyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken özel sektörü bölgesel kalkınmada daha etkili hale getirmek, piyasayı daha fazla canlandırmak. Terör hadisesinin gündemimizden çıkması, demokratik bir ortamda siyasi rekabetin olması ama terörün bütün toplumsal kesimler tarafından, bütün siyasi görüşler tarafından ilkesel olarak dışlanması, bunun oluşturacağı bir ortamda ekonominin çeşitlenmesi son derece önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.