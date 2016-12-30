SON HABERLER
'A Milli Takım'ı çalıştırmak büyük bir onurdur'
Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava
Fırat Kalkanı Harekatı
Kahramanmaraş'ta operasyonu: 13 gözaltı
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu inşaatında sona yaklaşıldı
Başbakan Yardımcısı Canikli: (2)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
Tarım sigortalarının kapsamı genişliyor
FETÖ'nün jandarma imamı yakalandı
AK Parti'li Biter'den yeni yıl mesajı
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
30.12.2016 12:38:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
YORUMLAR
Kahramanmaraş'ta operasyonu: 13 gözaltı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, PKK/KCK’ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
30.12.2016 12:42:32
600 polisle IŞİD operasyonu: 30 gözaltı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis’le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. IŞİD’e yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi. Operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.
30.12.2016 12:29:27
Balyoz davasında haksız hapse tazminat
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz davasında 21 ay hapis yattıktan sonra beraat eden emekli Kurmay Albay Ülgen'e 675 bin lira ödenmesine karar verdi.
30.12.2016 12:29:26
ASELSAN'dan 26 milyon dolarlık sözleşme
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında 'ASELPOD Hedefleme Podu' ile ilgili olarak toplam bedeli 25,8 milyon dolar olan ek sözleşme imzalandı.
30.12.2016 12:13:45
Trafik cezalarında zamlı tarife başlıyor
Trafik cezaları, 1 Ocak 2017 itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı uygulanacak.
30.12.2016 12:13:06
Erdoğan 2016'da dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında 146 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.
30.12.2016 12:08:33
Hindistan'da tedavülden kaldırılan banknotlar için son gün
Hindistan'da tedavülden kaldırılan banknotların bugün, banka veya postane aracılığıyla hesaplarına yatırılmaları gerekiyor.
30.12.2016 11:57:07
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Kahramanmaraş'ta operasyonu: 13 gözaltı
Balyoz davasında haksız hapse tazminat
'Beyaz Saray'dakiler beceriksiz'
ASELSAN'dan 26 milyon dolarlık sözleşme
Trafik cezalarında zamlı tarife başlıyor
Erdoğan 2016'da dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
İçişleri Bakanlığı: PKK’nın 5 yöneticisi yakalandı
Hindistan'da tedavülden kaldırılan banknotlar için so
Fenerbahçe tatile çıktı
Az uyuyanların ömrü kısalıyor
RTÜK'ten yayın kısıtlamasına uymayan TV'lere ceza
THY 129 seferini iptal etti
İstanbul’da elektrik kesintisi
» Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
» Karşı Cinsle Muhabbet Etmek İsteyen Gence Mektup
» Engelli Çocukların Dinî Yükümlülüklerini Soran Anneye Mektup
» Üniversite okuyan mü’min gençler için evlilik tavsiyeleriniz nelerdir?
ÇOK OKUNANLAR
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rejim'den ateşkes açıklaması!
'Özgürlük vaadiyle geldi, zulme ortak oldu'
İstanbul'daki elektrik kesintileri ile alakalı ilk açıklama geldi
Kalın: Ateşkes terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamıyor
İstanbul'da 17 ilçede kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
'A Milli Takım'ı çalıştırmak büyük bir onurdur'
Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındak
Fırat Kalkanı Harekatı
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu inşaatında sona yaklaşıld
Başbakan Yardımcısı Canikli: (2)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
Tarım sigortalarının kapsamı genişliyor
FETÖ'nün jandarma imamı yakalandı
AK Parti'li Biter'den yeni yıl mesajı
Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik adliyeye sevk edildi
Dolandırıcı, diğer suçlarını da itiraf etti
Uzman Dr. Karabulut kariyer gününde öğrencilerle bulu
Ordu-Giresun Havalimanında '1 milyonuncu yolcu' heyec
SON YORUMLANANLAR
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Uygur halkından camilerini yıkan Çin'e tepki
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Van'da FETÖ/PDY soruşturması
Sincar'da PKK-İran ittifakı
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları