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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: 'Bu halk oylaması sıradan bir halk oylaması değildir'
10.02.2017 23:28:13

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: 'Bu halk oylaması sıradan bir halk oylaması değildir'

Eskişehir'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın katılımıyla yapıldı. Ataş, yapılacak referanduma ilişkin, 'Bu halk oylaması sıradan bir halk oylaması değildir' dedi.

Eskişehir'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın katılımıyla yapıldı. Ataş, yapılacak referanduma ilişkin, "Bu halk oylaması sıradan bir halk oylaması değildir" dedi.

Bir otelde yapılan toplantıya AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karaca, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve partililer katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda gündem maddesi yeni anayasa oldu. Halk oylamasının çok önemli olduğuna değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, istikrarsız dönemlerin artık olmaması gerektiğinin altını çizdi. AK Parti'nin yaptığı projelere de değinen Ataş, "Bu halk oylaması, yani anayasa değişikliğinin en önemli kriterlerinden bir tanesi, Türkiye artık hükümetler kuruldu mu, kurulacak mı diye bir sorun yaşamayacak. İstikrarlı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu halk oylaması sıradan bir halk oylaması değildir. Türkiye'nin geleceği ile ilgili ben hep toplantılarımda söylüyorum, son yüz yılın en önemli projelerinden bir tanesidir. Türkiye'de 90 yılda 65 tane hükümet kurulmuş. Bunun ortalaması 1 yıl, 1 buçuk yıl. O, 1 buçuk yıl ortalamasını yukarı çeken AK Parti iktidarındaki istikrarlı dönemlerdir. Onları düşündüğünüz zaman 1 yıldan daha az sürelerde hükümetler kurulmuş. O istikrarsız dönemlerdeki hükümetlerin ülkeye hizmet yapma şansı olmamıştır. İşte Bolu Tüneli. 10 tane iktidar değiştirmiş ve 16 yıl bu ülkede yapılamayan bir Bolu Tüneli hikayesi vardır. Hamd olsun bitirmek bize nasip oldu. Biz 14 yıllık iktidarlarımız döneminde Bolu Tüneli gibi yüzerce tüneli bu ülkeye biz kazandırdık" dedi.

"Ana muhalefet partisi çıkıyor, bir takım yalan yanlış bilgilerle her seçimde olduğu gibi milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor"

CHP'nin yanlış bilgileri dile getirdiğini ifade eden Ataş, ana muhalefet partisine 'Allah'tan korkun' diyerek seslendi. Ataş, "Türkiye'nin daha hızlı bir kalkınma yolculuğu içerine girmesi hem Türkiye'nin geleceği ile ilgili hem de bilesiniz ki mazlum ülkelerin, mazlum insanların haklarını savunma noktasında ortaya çıkmış halk oylaması bu kadar büyük önem taşımaktadır. Yani hepimiz bir seferberlik anlayışı içerisinde bu önümüzdeki 65 günlük süreci böyle bir sorumluluk içerisinde geçirmeye mecburuz. Ana muhalefet partisi çıkıyor, bir takım yalan yanlış bilgilerle her seçimde olduğu gibi milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Yeni anayasa değişikliği 18 maddelik bir anayasa değişikliğidir. Bunlar arasında toplumun her kesimini ilgilendiren yönetimle ilgili 7-8 tane önemli maddesi var. Bir başka hususta Cumhurbaşkanına sınırsız yetkiler veriliyor deniliyor. Allah aşkına, açın şu anda anayasada yazan Cumhurbaşkanının yetkileriyle, yeni düzenlemede Cumhurbaşkanına tanınan yetkileri yan yana koyun ve okuyun. Cumhurbaşkanının şuan ki yetkileri, yapılan düzenlemedeki yetkilerden çok daha fazladır. İstediği an hükümeti fesih etme, Meclisi seçime götürme yetkisi vardır. Yeni sistemde böyle bir şey yok. Ama ana muhalefet partisi kalkıyor, ısrarla sözcüleri şunu söylüyor, 'Tayyip Erdoğan'a tanınan özel bir yetki. Meclisi fesih edecek, istediği zaman Meclisi seçime götürecek, Meclisin hiçbir yetkisi yok.' Allah'tan korkun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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