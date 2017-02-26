27.02.2017 00:17:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:

'(Kılıçdaroğlu'nun, Erbakan'ı anma programındaki sözleri) 1996'da Süleyman Demirel'e o günkü siyasi konjonktür içinde bir konuşmaya cevaben verdiği söze sarılarak, sanki ondan başkanlık sistemine karşıymış gibi bir profil üretmeye çalışıp onun peşine düşüyor olmak bir tarih fırsatçılığıdır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programındaki sözlerine ilişkin, "1996'da Süleyman Demirel'e o günkü siyasi konjonktür içinde bir konuşmaya cevaben verdiği söze sarılarak, sanki ondan başkanlık sistemine karşıymış gibi bir profil üretmeye çalışıp onun peşine düşüyor olmak bir tarih fırsatçılığıdır." dedi.

Siirt'te Ensar Vakfınca Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti"ne katılan Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun hayatı boyunca Erbakan'ın yürüdüğü yoldan gitmediğini söyledi.

Erbakan'ın Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin egemenliği noktasında en önemli isimlerden biri olduğunu belirten Aktay, şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemde başkanlıkla ilgili söyledikleri, Milli Nizam Partisini kurarken söyledikleri gün gibi ortadadır. 1996'da Süleyman Demirel'e o günkü siyasi konjonktür içinde bir konuşmaya cevaben verdiği söze sarılarak, sanki ondan başkanlık sistemine karşıymış gibi bir profil üretmeye çalışıp onun peşine düşüyor olmak bir tarih fırsatçılığıdır. Erbakan, bizim her zaman saygıyla yad edeceğimiz dava büyüğümüzdür. Onun Kılıçdaroğlu tarafından bile keşfedilmiş olması, ondan feyzalmasını yine umuyoruz. Allah Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erbakan'ın yoluna hidayet etsin."

- Kur'an ziyafeti

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Aktay, Kur'an-ı Kerim'in, Müslümanları aydınlattığını, onların yolunu açtığını söyledi.

Kur'an okunan ortamlarda bir araya gelmenin apayrı anlamı olduğunu belirten Aktay, "Bu maneviyattan ülkemiz mahrum olmasın. Allah bu maneviyatı her daim bu ülkede kaim kılsın. Kur'an'ı terk edilmiş bırakmamak hepimizin boynunun borcudur. Bu faaliyetlerin devamlı hale gelmesi ve Kur'an'ı kendimize rehber edineceğimiz bir ortamın sağlanması hepimizin üzerine düşen görevlerdir." dedi.

Hocalı katliamının 25. yılının yaşandığına değinen Aktay, "Okunan Kur'an-ı Kerimleri Hocalı'da Ermeniler tarafından yapılan soykırımla hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimizin ruhuna hediye eyledik." diye konuştu.

Programda, dünya 2003 hafızlık yarışması birincisi İshak Danış, Suriyeli hafız Münir Abdulcevat ve Siirtli hafız Ramazan Toprak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.