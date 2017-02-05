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AK Parti Gençlik Kolları 4. Bölge Toplantısı
05.02.2017 19:32:24

AK Parti Gençlik Kolları 4. Bölge Toplantısı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, 'AK Parti'de son 15 yıldır istikrarlı olarak seçme ve seçilmenin aynı yaşta olması gerektiğini savunduk. AK Parti verdiği önerisinde 18 ila 25 yaş arasındaki 7 milyon gencin çok büyük bir yasağını kaldırıyoruz' dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "AK Parti'de son 15 yıldır istikrarlı olarak seçme ve seçilmenin aynı yaşta olması gerektiğini savunduk. AK Parti verdiği önerisinde 18 ila 25 yaş arasındaki 7 milyon gencin çok büyük bir yasağını kaldırıyoruz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecetaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonunda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 4. Bölge Toplantısında yaptığı konuşmada, yeni anayasayla ilgili halk oylaması sürecine girdiklerini söyledi.

Anayasayla ilgili maddeleri gençlere anlatmak için bu tür toplantı düzenlediklerini belirten Ecetaş, "Bu maddeler içerisinde mutlaka gençlerin soruları oluyor. Bunlarla ilgili de artık bir bütünlük oluştu. Bunlara cevap verelim istedik. Bunun akabinde de hedef kitlemiz kimdir, sahada ağırlıklı olarak nasıl çalışacağız ve sahada yapılacaklarla ilgili somut sunum yapacağız" diye konuştu.

"Bu millet, hiçbir şeye boyun eğmedi"

Ecetaş, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Bu millet, hiçbir şeye boyun eğmedi. Cumhurbaşkanımız bunların hiçbirinin karşısında geri durmadı, dimdik durdu. Bizlerde bu sürecin en en canlı şahitleriyiz. Şükretmemiz lazım. Rabbim, bizlere Cumhurbaşkanımızın davasını en hararetli yerinde, mücadelenin en sert olduğu dönemde yol arkadaşlığı yapmayı nasip etti. Bunun hakkını vermemiz lazım. 15 Temmuz'da 248 şehidimiz var. Onların hakkını vermemiz lazım. O şehit yakınlarının ya da ailelerinin dik duruşunu görünce hayata artık farklı bakıyoruz. Dolayısıyla artık bizler bu millete hizmet etmekle mükellefiz. Yeni anayasa önerimizde bir tane temelimiz var. O temelde millettir. Her sorunun cevabı millette saklı. Millet yani halk yanlış yapmaz. Halkın düşüncesi hakkın düşüncedir felsefesiyle çalışacağız" şeklinde konuştu.

"18 ile 25 yaş arasındaki 7 milyon gencin çok büyük bir yasağını kaldırıyoruz"

Milletvekillerinin haberleşme giderlerine de değinen Ecetaş, "Mecliste bir CHP, 1 milyon 200 bin liralık iletişim harcamalarını partinin genel başkanı şöyle ifade ediyor. Yetki vermeseydi diyor. Bizler donduk kaldık. O zaman gönlümüz rahatladı. Bu milletin onları devleti yönetmeme, devleti yönetme yetkisi vermeyişinin altında yatan cümleydi bu. Yetki verseydiniz neler yapacaklarını görüyorsunuz. Bu millet zaten gereğini yaptı. Bizim gençlerimizin üzerine yeni anayasayla ilgili çok hak var. Bugün seçilme yaşı 18 indiriliyor. Bizler AK Parti'de son 15 yıldır istikrarlı olarak seçme ve seçilmenin aynı yaşta olması gerektiğini savunduk. AK Parti verdiği önerisinde 18 ile 25 yaş arasındaki 7 milyon gencin çok büyük bir yasağını kaldırıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve bölgede gelen diğer partililer katıldı.

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