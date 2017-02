22.02.2017 18:22:58

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Sözcüsü Nejat Koçer, Ekim ayından bu yana yatırım ortamının iyileştirilmesi, borçların yeniden yapılandırılması gibi son dönemlerde sıkıntı yaşayan sektörlerin rahatlaması açısından birçok başlıkta devrim niteliğinde kanun çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Sözcüsü Nejat Koçer, Ekim ayından bu yana yatırım ortamının iyileştirilmesi, borçların yeniden yapılandırılması gibi son dönemlerde sıkıntı yaşayan sektörlerin rahatlaması açısından birçok başlıkta devrim niteliğinde kanun çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, kanun fabrikası gibi çalıştıklarını, üretim ve istihdamın gelişmesi borçlarının yapılandırılması ve vergisini gününde ödeyenlere yüzde 5 indirim gibi çok önemli yasa çalışmalarına imza attıklarının altını çizdi.AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Sözcüsü Nejat Koçer, Meclis Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, ekim ayından bu yana yatırım ortamının iyileştirilmesi, borçların yeniden yapılandırılması gibi son dönemlerde sıkıntı yaşayan sektörlerin rahatlaması açısından birçok başlıkta devrim niteliğinde kanun çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.Maliyenin borçlarının yeniden yapılandırdığı bir yapılandırma kabul ettiklerini anımsatan Koçer, Bunun çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde reel sektörün gelişmesi, üretim ve istihdamın gelişmesi ve Ziraat borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çok önemli yasa çalışmalarına imza attık" dedi.'Taşınır Rehini Kanunu' yaptıklarını anlatan Koçer, bunu da reel sektörün talebi doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sınai Mülkiyet Kanunu çıkarttıklarını, bunun da çok önemli bir reform kanunu olduğunu vurgulayan Koçer, bu kanunun sanayinin gelişmesi, inovasyonun ve Ar-Ge'nin gelişmesi için çok önemli olduğuna dikkati çekti.Koçer, "Varlık Barışı'nı da hep birlikte gerçekleştirdik. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yatırımlar ve finansmanla ilgili bir barış kanunu ortaya çıktı. Varlık Fonu geçtiğimiz günlerde kanunlaştı ve Varlık Fonu Türkiye'de yürürlüğe girdi. Çok önemli bir kanun çalışması ve Türkiye'nin büyümesiyle ilgili, zenginleşmesiyle ilgili, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin alacağı yatırımlarla ilgili çok önemli bir kanun çalışması oldu. Yine, yaptığımız bir torba kanun çalışmasında, Kredi Garanti Fonu'nun desteklenmesi açısından, 250 milyar liraya kadar hazinemizin desteğini artırdık ve Kredi Garanti Fonu reel sektöre kredi veren bankalara teminat olmak üzere böyle bir sistemi harekete geçirdi. Bu da çok önemli bir kanun çalışmasıydı. Kredi Garanti Fonu'nun bu çalışmasından sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu'nun ortaklaşa yaptığı bir çalışmayla, "Nefes Kredisi" adı altında, gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın "finansmanda inovasyon" olarak tanımladığı yeni bir KOBİ kredisi ortaya çıkarıldı ve bunun akabinde yine TOBB'da Cumhurbaşkanımızın himayesinde bir istihdam seferberliği başlatıldı. İstihdam seferberliğinde; yeni artı 1 işçi alanlar için de devletimizin her türlü desteği, çıkardığımız kanunlarla ortaya kondu. Yakın zamanda, konut satışlarında KDV'nin indirilmesi ve beyaz eşyada, mobilya sektöründe ÖTV'nin düşürülmesi ve sıfırlanması sonucu sektörde büyük bir hareketlilik ortaya çıktı" dedi.Bu kanun çalışmalarının mecliste büyük emek verilerek çıkarıldığını anlatan Koçer, "Büyük çoğunluğunu Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Gerçekten bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman 'Bunları biz mi yaptık? Bu kadar büyük çalışmayı, reel sektöre destek anlamında bu kadar güzel çalışmayı biz mi yaptık?' dediğimiz de oluyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde çok işe yarar, çok elle tutulur, çok somut çalışmalar ortaya kondu. Bu çalışmalar neticesinde, KOSGEB'in Aralık ayında 15 bin, şimdi ise yeni başvurular alarak yaklaşık 250 bin kişiye yönelik başlattığı 50 bin TL'lik, bir yıl ödemesiz, üç yıl ödemeli bir desteği söz konusu. İŞKUR'un gerek işverenlere karşı gerekse iş bulamayanlara, işsizlere karşı uygulamış olduğu sistem genişleyerek devam ediyor. Esnaf kredileri yüzde 4 faizle, 150 bin liraya kadar artarak devam ediyor. Ziraat destekleri devam ediyor. Ve bütün bunlara karşın da Hükûmetimiz, Ocak ayında işverenlerimizin işveren payı vergilerini ilk üç aydan son üç aya erteleyerek onları biraz daha rahatlatmış oldu" ifadelerini kullandı.Bugün yapacakları yasa çalışmasıyla da toplumun önemli kesimlerini rahatlatacaklarını ifade eden Koçer, bu yasayla borçları yapılandırma noktasında bir çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti.Koçer, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçimizin kullandığı krediler ve takibe düşen borçlarının yeniden yapılandırılması; TEDAŞ'ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yeniden yapılandırılması; esnafımıza bir ahilik sandığı, ahilik fonu kurulması ki bu çok önemli. Bu yasa çalışmasıyla işsizlik sigortası gibi esnafımızın dara düşeceği zamanlarda yardımına yetişeceği çok önemli bir fon kuruluyor. Yine, uzun zamandır, yeniden yapılandırmada hep söylenen bir şey vardı: "Vergisini zamanında ödeyene ne verilecek, ne yapılacak?" İşte bu kanun çalışması içerisinde vergisini düzenli ödeyen mükelleflere de yüzde 5 indirim uygulanması konusunda bir çalışma var" şeklinde konuştu.Türkiye'de ikamet eden vatandaşların yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocuklarına genel sağlık sigortası uygulamasının bu yasa içerisinde getirileceğini vurgulayan Koçer, "İşyeri ve konutu dövizle satın alan Türkiye'ye yerleşmiş yabancılara KDV'den muafiyet tanınıyor. Çalışanlarını sigortalı olarak bildirmemiş ya da uygun olmayan bildirimde bulunmuş işletmelere verilen teşviklerden yararlanmama cezası bir yıldan bir aya indiriliyor ki bu sektör açısından çok önemli. Gerçekten bu dönem reel sektörün talepleri günbegün alınarak değerlendirilmiş ve Meclisimizin tarafından Komisyonumuzda değerlendirilerek kanunlaştırılmıştır. Bütün bunların sahadaki uygulama sonuçları önümüzdeki günlerde birer birer alınacaktır" ifadelerine yer verdi.Ocak ayına ihracat açısından iyi rakamıyla girdiklerini anımsatan Koçer, Türkiye çapında yüzde 15'lik bir artış yaşandığını belirterek, şubat ayında da önemli bir artış olacağını ifade etti.Koçer, "İnanıyorum ki başlatılan istihdam seferberliğiyle, alınan bu kararlarla, yapmış olduğumuz bu yasa çalışmalarıyla Türkiye büyümede, istihdam yaratmada ve ihracatını artırmada yeni bir 'take off' vaziyetine geliyor. 2017 içerisinde bu gelişmeleri nisan ve mayıs aylarından itibaren şimdiden görmeye başladık ama daha olumlu neticelerini o aylardan itibaren görebileceğimizi zannediyorum" sözcüklerini kullandı.Avrupa'da küçülme rekorları kırılırken Türkiye'de büyüme rakamlarının beğenilmediğine dikkati çeken Koçer, "Doğrudur, Avrupa'ya göre çok iyiyiz ama çok daha fazla büyümek istiyoruz. Alınan bu tedbirlerle, yapılan bu yasa çalışmalarıyla Türkiye'nin 2017 büyüme rakamını belirlendiği noktadan daha yukarıya taşıyacağımıza, daha iyi sonuçlar elde edeceğimize, gerek istihdam rakamlarımızla gerek ihracat rakamlarımızla gerekse büyüme rakamlarımızla çok daha iyi sonuçlar elde edebileceğimize ben yürekten inanıyorum" diye konuştu.