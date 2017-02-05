05.02.2017 11:44:31

AK Parti esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Partililerle birlikte Kayapınar esnafının sorun ve taleplerini dinleyen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, kentin ve esnafın hizmetinde olduklarını belirtti.

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Partililerle birlikte Kayapınar esnafının sorun ve taleplerini dinleyen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, kentin ve esnafın hizmetinde olduklarını belirtti.AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Kayapınar İlçe Başkanı Ahmet Akyıl, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Akar, haftanın iki gününü esnafa ayırdıklarını belirterek, "Esnafın beklentilerinin takipçisiyiz. Esnaf ziyaretlerimizde bizimde umudumuz artıyor. Esnafımız ümidini ve geleceğe olan güvenini kaybetmiyor. Bu durum da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Biz de AK Parti Diyarbakır ailesi ve hükümet olarak Diyarbakır halkının ve esnafın yanındayız. Onların sorun ve sıkıntılarının çözümü için buradayız. Esnafımızın sorunlarının çözümü, Diyarbakır'ın kalkınması ve huzura kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Diyarbakır ve Diyarbakır halkı hizmetin en güzeline layıktır" dedi.