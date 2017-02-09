09.02.2017 14:14:53

Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları da Bursa'daki Bölge Eğitim Toplantılarına katıldı

Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı yönetici ve üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlemiş olduğu Bursa'daki Bölge Eğitim Toplantılarına katıldı.

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Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı yönetici ve üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlemiş olduğu Bursa'daki Bölge Eğitim Toplantılarına katıldı.Bursa'nın yanı sıra 11 ilde eş zamanlı düzenlenen toplantılarda, teşkilatların motivasyonunu artırmak ve Anayasa değişikliğine ilişkin bilgi eksikliklerinin gidermesinin amaçlandığı belirtildi. Ak Parti Kadın Kolları üyelerinin sahaya çıkma hazırlıklarını tamamlandığı toplantıya, Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, İlçe Kadın Kolları başkanları ve İl Kadın Kolları üyeleri de katıldı.