27.02.2017 14:22:32

AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar:

Milli iradeye ipotek koymak isteyen karanlık odakların 28 Şubat benzeri bir planı tekrar uygulamak istediğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, 16 Nisan'da milli iradeyi yok sayan vesayetçi odaklara gereken cevabın verileceğini söyledi.

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Milli iradeye ipotek koymak isteyen karanlık odakların 28 Şubat benzeri bir planı tekrar uygulamak istediğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, 16 Nisan'da milli iradeyi yok sayan vesayetçi odaklara gereken cevabın verileceğini söyledi.AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar yaptığı açıklamada, "28 Şubat 1997'de, seçilmiş iktidarı meşru olmayan anti-demokratik yöntemlerle yıkmak isteyen vesayet odakları ve darbe sevicileri tarafından dizayn edilen post-modern darbenin yıldönümünde, aynı kirli tezgâhın bir kez daha dolaşıma sokulmak istendiğini görüyoruz. Bin yıl sürecek denilen ama AK Parti'nin iktidara gelişiyle on yılda çürüyen 28 Şubat post-modern darbesi, devlet ve siyaset mekanizmasını askeri militarizme dönüştürmeyi amaçlayan, demokrasiyi sekteye uğratarak askeri vesayet düzenini tesis etmeyi planlayan ve siyasi parti kapatıp millet iradesine yasaklar getiren millet düşmanları tarafından kurgulanmış olsa da başarılı olamamış ve askeri vesayet özlemi çeken siyaset mühendisleri kaybetmişlerdir" dedi.Son günlerde, milli iradeye ipotek koymak isteyen karanlık odakların, 28 Şubat benzeri bir planı tekrar uygulamak istediğini vurgulayan Serdar, "Gazete manşetleri ile seçilmiş iktidarı alaşağı etmek isteyenler, kirli algı operasyonları ile hükümeti yıkma peşinde olanlar bilmelidir ki, gücünü halktan almayan hiçbir yapı, milletin ve onun değerlerinden beslenmeyen hiçbir irade varlığını sürdüremeyecektir. Meşru yöntemlerle iktidara sahip olamadığı için demokrasi dışı yöntemleri kullanarak iktidarı elde etmek isteyen devlet ve millet düşmanlarına en güzel cevap, 15 Temmuz'da aziz milletimiz tarafından verilmiştir. İnanıyorum ki, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumunda da aziz milletimiz daha güçlü bir Türkiye için 'evet' diyerek hem milli birlik ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirecek hem de milli iradeyi yok sayan vesayetçi odaklara bir kez daha gereken cevabı verecektir" diye konuştu.