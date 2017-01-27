27.01.2017 21:48:12

AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanlığına Ömer Faruk Çelik atandı

AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanı Av. Kadir Nozoğlu, hakimlik sınavını kazandığı için görevinden istifa ederken, yerine Av. Ömer Faruk Çelik görevlendirildi.

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AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanı Av. Kadir Nozoğlu, hakimlik sınavını kazandığı için görevinden istifa ederken, yerine Av. Ömer Faruk Çelik görevlendirildi.AK Parti Elazığ İl Başkanlığında, Merkez İlçe Başkanı Av. Kadir Nozoğlunu'nun yazılı sınavını kazandığı hakimliğin mülakatına gireceği için görevinden istifa etmesi nedeniyle devir teslim yapıldı. Devir teslim programına il başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Ejder Açıkkapı, görevinden istifa eden Kadir Nozoğlu, görevi devralan Av.Ömer Faruk Çelik ile partililer katıldı.Kendisinin 2004 yılında merkez ilçe başkan yardımcısı olarak AK Parti'de görev almaya başladığını hatırlatan Kadir Nozoğlu, "2011 yılında boşalan merkez ilçe başkanlığına vekaleten atandım. Daha sonra asaleten atanarak kongre süreçlerinden bugünlere geldik. 12,5 yıl partide görev aldım. 12,5 yıl sonra partiden ayrılmak tabi ki üzücüdür. Gönlümüz burada olacaktır. Bugüne kadar bize gösterilen bu teveccühten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Yeni atanan Ömer Faruk Çelik kardeşimize de başarılar diliyorum" dedi.İl başkanı Ramazan Gürgöze de, "Geçen hafta içerisinde açıklanan sınava göre Kadir başkanımız hakimlik sınavını kazanmış bulunmaktadır. Kazandığı sınavdan sonra mülakata girebilmesi için herhangi bir siyasi parti ile bir bağının olmaması gerekiyor. O nedenle uzun süredir partimizin içerisinde çeşitli kademelerde görev yapan Kadir kardeşimiz bizlere istifasını sundu. Bundan sonraki süreçte de o bizim gönlümüzde mutlaka yer alacaktır. Hukuken bizimle bağı kesilmiş olsa bile gönlümüzdeki yerini muhafaza edecektir. Kadir başkanımızdan boşalan merkez ilçe başkanlığına, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığını yapan Av. Ömer Faruk Çelik kardeşimizi yetkilendirmiş bulunmaktayız. İnşallah bundan sonraki süreci Ömer Faruk Çelik kardeşimizle yürüteceğiz" diye konuştu.