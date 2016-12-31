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AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:
31.12.2016 14:01:38

AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:

AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 2016 yılının Türk demokrasisi için dönüm noktası olduğunu söyledi. Milletvekili Şahin 2017 yılında Türk demokrasisinin daha da kökleşip derinleşeceğini ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşacağını söyledi.

AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 2016 yılının Türk demokrasisi için dönüm noktası olduğunu söyledi. Milletvekili Şahin 2017 yılında Türk demokrasisinin daha da kökleşip derinleşeceğini ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşacağını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan AK parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 2016 yılının Türkiye ve Dünyada terör eylemlerinin yaşandığı bir yıl olarak hafızalara kazındığını ve özellikle Türkiye açısından geçen bir yıl olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesinde FETÖ terör örgütü tarafından demokrasimize kast edildi. Ancak Milli iradeye ipotek koymaya kalkanlara Türk Milleti tarihi refleksleri ile karşı koyarak geçit vermedi" dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin, 15 Temmuz gecesinde Türk Milletinin Çanakkale ruhu ile bir araya gelerek işgal güçlerine geçit vermediğini, o gece asker elbisesi giyen bir grup hainin Türkiye Büyük Millet Meclisi dâhil Millete ait olan her şeye hücum ettiğini ve sivil halka gözünü kırpmadan ateş ettiklerini söyledi. FETÖ terör örgütün hedefinde Türk demokrasisi olduğuna vurgu yapan Milletvekili Hüseyin Şahin, Milletin sağlam duruşu karşısında bu hedeflerine ulaşamayarak yerle yeksan olduklarını vurguladı.

"Millet iradesine ipotek konulamaz"

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, millet iradesine ipotek koymak isteyen güçlere izin vermediğini vurgulayan Milletvekili Şahin, demokrasiye ve milli iradeye karşı hangi yönden ne şekilde gelirse gelsin her türlü eyleme, provokasyona, ya da organize faaliyete izin vermediklerini ve bundan sonrada asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Şahin, 23 Nisan 1920 den beri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesini şiar edindiğini belirterek şunları söyledi:

"Milletten meşruiyet alamayanlar 15 Temmuzda Millete kumpas kurmaya kalktılar. Ama Milletimiz bu kumpasa şehitler vererek engel oldu. Paralel devlet yapılanması şeklindeki örgütlenmeler bu ülkede bir daha zemin bulamayacaklar, nefes alamayacaklar."

"Lider ülke Türkiye"

Milletvekili Hüseyin Şahin, 2016 yılında çeşitli terör örgütlerinin Türkiye'nin birçok kentinde bombalar patlatarak güvenlik güçlerini ve sivil vatandaşları şehit ettiklerini bu şekilde Türkiye'yi dize getirmek isteyen güçlere hizmet ettiklerini de söyledi. Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda kapsamlı operasyonlar düzenlediğini ve bu operasyonlardan olumlu sonuçlar elde edilmeye başladığına dikkat çeken Milletvekili Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye içindeki terör yuvaları yok edildi. Ordumuz Fırat Kalkanı Operasyonu ile terörün dışarıdaki yuvalarına da çökertiyor. Bu operasyonlar sonrasında Suriye'de kalıcı bir barışın tesis edileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye güçlü bir devlettir ve istikrarlı bir ülke olarak bölgesinde güven vermektedir."

"2017 daha iyi olacak"

Milletvekili Hüseyin Şahin 2017 yılında Türkiye'nin gücünün tüm dünyada daha da hissedileceği bir yıl olacağını da vurgu yaparak, yeni yılın tüm dünya için daha iyi bir yıl olacağına inandığını söyledi. Milletvekili Şahin 2017 yılının başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve bolluk getirmesini diledi.
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