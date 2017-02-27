27.02.2017 16:01:28

AK Parti'den Vali Zorluoğlu'na ziyaret

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

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AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.16 Nisan'da yapılacak olan referandum için çalışmalarının resmi startını veren AK Parti Elazığ Teşkilatı, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Elazığ'da referandum süreci ile ilgili güvenlik tedbirlerinin hazırlığının yapıldığını belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Kaymakamlarımız, il seçim kurulu başkanımız, cumhuriyet başsavcımız ve güvenlik bürokrasimizin yöneticileriyle toplantılarımızı yaptık. İlimiz bu referandum ve seçim konusunda esasında sabıkasız. Benim görev yaptığım iki yıl içerisinde iki tane genel seçim yaptık. Bu genel seçimlerde ilimizdeki siyasi partiler, siyasi parti başkanları düzeyli ve sorunsuz bir şekilde bu seçim süreçlerinin tamamlanmasında katkı sağladılar" dedi.16 Nisanda yapılacak referandum sürecinin Elazığ'da huzurlu ve güvenli bir şekilde tamamlanacağına inandığını aktaran Vali Zorluoğlu, "Biz devlet olarak bütün tedbirlerimizi referandum öncesi, günü ve sonrası olmak üzere 3 aşamalı bir şekilde yapacağız. Bunun planı yaptık ve gerekli güvenlik birimlerimiz çalışmalarını tamamladı. Merkezde, ilçelerde tüm tedbirleri aldık. İlimiz güvenlik imkanlarıyla araç gereçleriyle bu referandumu inşallah başarılı bir şekilde gerçekleştirecek" diye konuştu.Referandum çalışmalarını resmi olarak başlattıklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, "AK Parti Elazığ İl Teşkilatı olarak yaklaşık 2 aylık bir süredir planlama ve koordinasyon çalışmalarımızı tamamen bitirdik. Yaklaşık 1 aydır da bu halk oylaması sürecinde evet oyunun çıkması için parti olarak çalışmalarımızın büyük bir kısmını yaptık. AK Parti olarak Cumartesi günü resmi startımızı verdik. Cumhurbaşkanımızın, 'Elazığ'dan rekor oy bekliyorum' talimatları bizim için çok önemli. Biz parti olarak bu rekor oya ulaşmak ve cumhurbaşkanımızın bize koymuş olduğu hedefi yakalamak için canla başla çalışacağız. Valimiz bu referandum sürecinin huzurlu ve güvenli şeklinde sağlanmasında her türlü hizmette bulunuyor. Bundan sonrada bulunacaklarından bir kuşkumuz yok" ifadelerinde bulundu.AK Parti Elazığ Teşkilatı Vali Murat Zorluoğlu ziyaretinin ardından İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül'ü ziyaret etti.