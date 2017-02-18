18.02.2017 19:21:22

'AK Parti'den teklif gelirse...'

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, referandum kampanyalarını kendileri yürüteceklerini belirterek, 'Bize AK Parti'den gelen resmi, somut bir tekl

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, referandum kampanyalarını kendileri yürüteceklerini belirterek, "Bize AK Parti'den gelen resmi, somut bir teklif yok. Gelirse, sınırlı bir şekilde belli yerlerde olabilir" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen 10 Türk Konfederasyonun 450 temsilcisini referandumda neden evet diyecekleri konusunda bilgilendirmek üzere partisini genel merkezinde kabul etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen kabul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren kabul sonrası açıklamada bulunan Yalçın, "Bahçeli'nin toplantıda neler söylediği ilişkin detayları paylaştı. Referandum sürecindeki bu iki aylık dönemde Avrupa Türk Teşkilatlarının nasıl devreye sokulacağı, ne yapılacağı, ne tür bir çalışma sistemi içerinde olunacağı noktasında kendileri Genel Başkan Bahçeli tarafından Türkiye'ye davet edildiler. 10 Türk federasyonu var. Yapılan toplantıda Genel Başkan MHP tarihinden referandum ve seçimlerle alakalı olmak üzere kesitler anlattı ve geçmiş referandum ile önümüzdeki yapılacak referandum arasında mukayeselerde bulundu. 2007, 2010 referandumlarını örnekledi. 2010'da neden 'hayır' oyu verdiğimizi arkadaşlarımıza tek tek izah etti. Özellikle 2010 referandumundan sonra FETÖ hareketinin çok ciddi anlamda mevzi kazandığını; gerek bürokrasi gerek üniversitede gerek TSK'da gerekse de Emniyet Teşkilatı'nda ifade etti. 2010 referandumu sonrasında FETÖ hareketinin bu denli bir yerleşik hal almasının 15 Temmuz'u hazırladığını ifade etti. Arkadaşlar Avrupa'dan geldikleri için 15 Temmuz'da MHP genel merkez binasında yaşananları çok merak ediyorlardı o gece genel merkezde yaşananları onları anlattı. Genel Başkan Bahçeli, 'ihtilal başarılı olsaydı, bu ülkede her şeyi yapacaklardı' dedi. Hatta 'bu binayı yerle bir ederler miydi? Etmezler miydi? Diye kitleye soru sorup cevabı açıkta bıraktı" ifadelerini kullandı."SÖZDE MUHALİFLER İÇİN TOPLAMDA İKİ CÜMLE ETMİŞTİR"Bahçeli'nin parti içindeki 'sözde' muhaliflere ilişkin de açıklamada bulunduğuna işaret eden Yalçın, Bahçeli'nin, "Bunların büyütülmemesi, önemsenmemesi gerektiğini, bu tip çıkışların MHP tarihi içerisinde her dönem olduğunu ancak başarısız olacaklarını, yolumuza devam edeceğimizi" söylediğini aktardı.Yalçın, "Muhaliflerin diğer partilere koştuklarını; CHP'ye, Doğu Perinçek'e imada bulunarak onların vesayeti altına girdiler gibi cümle geçti. Ama bunların isimlerini zikretmedi" diye konuştu.REFERANDUMDA AK PARTİ İLE ORTAK ÇALIŞMAAK Parti ile MHP'nin ortak çalışma yapacakların yönünde sorulan soruya Yalçın, "Bu ben somutlaştırmış olayım. Yenikapı'daki gibi bir miting olabilir mi? Zaruret hasıl olduğu takdirde bu tip şeyler de olur. Yoksa 24 saat beraber çalışmak gibi bir planlama yok. Somut, planlanmış bir şey yok. Şöyle olabilir, AK Parti'deki arkadaşlar bunu düşünmüş olabilirler. Sayın Başbakan tasarlamış olabilir. Bize gelen resmi somut bir teklif yok. Gelirse, sınırlı bir şekilde belli yerlerde olabilir. Ama onun dışında kendi kampanyamızı kendimiz yürüteceğiz" cevabını verdi.