30.12.2016 12:15:31

AK Parti'den şehit ailesine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde şehit düşen 22 yaşındaki Emre Şahin'in ailesine ziyaret etti.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde şehit düşen 22 yaşındaki Emre Şahin'in ailesine ziyaret etti.Ziyarete AK Parti Şehit Aileleri ve Gaziler Komisyonu Başkanı Güleser Ölçer, komisyon üyeleri Aslı Bayram, Haşim Avcı, Namık Kemal Batman ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sadık Demirkol katıldı.Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde şehit düşen 3 askerden biri olan sözleşmeli er Emre Şahin'nin babası Abdullah Şahin (69) ve Zekiye Şahin (51) ile görüşen İl Başkanı Karadağ; Şehit ailelerimiz bizlerin en onurlu emanetleridir. Onları her zaman başımızın üzerinde taşıyoruz. Bizim başka bir ülkemiz yok. Bizler aziz şehitlerimizin büyük fedakârlıkları sayesinde ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz" dedi.Konuşmasında şehit anne ve babalarının cennetle müjdelen hatırlatan Karadağ, vatanı uğruna görev yaparken canını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını, şehit ailelerine ve gazilere ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.Oğlunun imam olmasını çok istediği ancak Emre Şahin'in sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev aldığını anlatan şehit babası Abdullah Şahin, "Bekar olan oğlum geçtiğimiz Temmuz ayında göreve başlamıştı. Daha öncede bir oğlumu trafik kazasında kaybetmiştim" diye konuştu.İl Başkanı Karadağ ve komisyon üyeleri Acılı anne babaya ile yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarette komisyon üyesi Haşim Avcı tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.