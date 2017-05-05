05.05.2017 15:18:15

AK Parti'den Samsat ilçesine tam kadro teşekkür ziyareti

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri ve teşkilat başkanları Samsat ilçesi ziyaretinde referandumda yaklaşık yüzde 94 oranında 'evet' oyu çıkmasıyla ilgili teşekkür etti.

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AK Parti Adıyaman Milletvekilleri ve teşkilat başkanları Samsat ilçesi ziyaretinde referandumda yaklaşık yüzde 94 oranında 'evet' oyu çıkmasıyla ilgili teşekkür etti.TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, İl başkanı Abdurrahman Dimez, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş Samsat ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu.Vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti heyeti Samsat Belediye Başkanlığı bahçesinde vatandaşlara seslendi. Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat'da katıldı.Referandumda yüzde 94 'evet' oyunun çıktığı Samsat ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunmak istediklerini konuşmasında belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 2 Mart tarihinde yaşanan depremin yaralarının sarılmaya devam edildiğini kaydetti.Ahmet Aydın, "2 Mart tarihinde meydana gelen deprem sonrası devletimiz en kısa sürede müdahale ederek, vatandaşlarımızın mağduriyetini en az seviyeye indirmek için hepimiz gayret gösterdik. Aynı gün içerisinde çadırlar getirilerek kuruldu. Bundan sonra ise çadırların yerine konteynırların yerleştirilmesi çalışmaları başladı. Devletimiz bundan sonrada vatandaşının yanında olacak ve mağdur etmeyecektir. Sizler 16 Nisan devletinize, milletinize tüm şer güçlere rağmen sahip çıkmayı bildiniz. Referandumda yüzde 94 oranında oy verdiniz. Sizlerin bu zor zamanınızda bile devletinize, milletinize sahip çıkmanıza minnettarız. Ülkemiz inşallah daha güçlü, dünyada sesi daha gür çıkan bir ülke olarak yoluna devam edecektir" dedi.