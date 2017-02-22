22.02.2017 11:43:01

AK Parti'den referandum startı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde AK Parti genişletilmiş ilçe danışma toplantısı yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bursa'nın Gemlik ilçesinde AK Parti genişletilmiş ilçe danışma toplantısı yapıldı.Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman ek hizmet binası salonundaki toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık ile partililer katıldı. Zafer Işık, "CHP anayasa değişikliğini ve cumhurbaşkanı hükümet sistemini rejim değişikliği yapılıyormuş gibi halka sunuyor. Recep Tayyip Erdoğan giderse ne olacak diye soruyorlar. Bunlar hiç bir zaman Türk halkına güvenmediler. Bu yapılanlar toplumun tamamını ilgilendiren düzenlemelerdir. Yeni uygulama ile 1961 ve 1982 anayasaları ile oluşan siyasette ülke yönetimine ayar veren vesayet sistemi ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi kuvvetler ayrılığını sağlıyor. Çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Cumhurbaşkanı hükümeti oluşturuyor. Yürütme ve yasama birbirinden ayrılıyor" şeklinde konuştu.Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, "Bu kürsüden konuşuyor, halkımıza hesap veriyoruz. 15 yıla yakın süredir iktidar olmamızın en önemli sebebi budur. Teşkilatlarımızla birlikte sürekli esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Vatandaşımız her zaman yanındayız. Bugünden itibaren yepyeni bir uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Belediyede hizmet veren beyaz masa ile halkımızın ayağına gidecek bir proje başlatıyoruz. Belediye görevlilerinden oluşacak olan 4 kişilik ekip Gemlik'i gezecek, halkı dinleyecek" diye konuştu.