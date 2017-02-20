20.02.2017 11:19:04

AK Parti'den referandum için '3i' formülü

AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini '3i' olarak belirlediği 'İstikrar, istiklal, istikbal' formülü ile halka anlatacak.

AK Parti'de kampanya sürecine yönelik detaylar, 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Spor Salonunda düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı"nda, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Referandum için yürütülecek kampanyanın detayları, bu hafta yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleşecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Şubat'ta düzenlenecek tanıtım toplantısına, teşkilat mensuplarının, belediye başkanlarının ve il genel meclis üyelerinin, kuruluşundan bu yana görev yapan bütün il başkanlarının, AK Parti grup üyelerinin, partiyle üyelik ilişkisi devam edenlerin ve vatandaşların davet edildiğini belirtti.

Yazıcı, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapan bütün aktif unsurlarının 25 Şubat'ta, Ankara'da olacağını, tanıtım toplantısına yaklaşık 40 bin kişilik katılım olmasını beklediklerini bildirdi.

Temel slogan belli oldu

Yazıcı, kampanya sürecindeki hedeflerinin, yeni sistemi halka anlatmak olduğunu vurgulayarak, "Bu değişiklik, bugünle alakalı değil, bu değişiklikle Türkiye'nin istikrarı daha da kalıcı hale gelecek, istikbali daha güçlenmiş olacak, istiklali daha da pekişecek. Yani istikrar, istikbal, istiklal. Bunu tanıtmak üzere şu ana kadar kamuoyuyla paylaştığımız en temel sloganımız 'Kararımız Evet.' Bunun dışında da sloganlar elbette olacak." ifadesini kullandı.

Seçim şarkısı ve sloganlarının, bu hafta Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleştirileceğine işaret eden Yazıcı, 2011 yılında kullanılan "Haydi bir daha" şarkısının, anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak kampanyada da kullanılacağını belirtti.