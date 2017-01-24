24.01.2017 02:46:59

AK Parti'den referandum heyeti atağı

AK Parti'nin anayasa referandumu çalışmaları kapsamında heyet kurduğu belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; AK Parti'de anayasa referandumu heyeti oluşturuldu. Heyet, hem söylemi hem de sürecin nasıl işleyeceği konusundaki kampanya sürecini belirleyecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, parlamento muhabirleriyle düzenlediği sohbet toplantısında, AK Parti'de Anayasa referandum heyetinin oluşturulduğunu söyledi.

Heyetin, hem söylemi hem de sürecin nasıl işleyeceği konusundaki kampanya sürecini belirleyeceğini belirten Elitaş, heyette kimlerin olacağının henüz tespit edilmediğini, bunu AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım'ın belirleyeceğini ifade etti.

Elitaş, "Bizim anayasa değişiklik kanununun sonuçlarının ne olacağı ile ilgili meseleyi ifade etmemiz gerekiyor. Maddenin ne içerdiği belli, önemli olan bunu siyasi bir dille kamuoyuna anlatabilmek" dedi.

Elitaş, referandum gününe bir ay veya 5 hafta kalana kadar TBMM'nin çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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