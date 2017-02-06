06.02.2017 20:01:11

AK Parti'den Müftü Hüseyin Hazırlar'a 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Yönetim Kurulu üyeleri Remzi Günay, Mehmet Er ve Hayri Öz, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'a tebrik ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Yönetim Kurulu üyeleri Remzi Günay, Mehmet Er ve Hayri Öz, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'a tebrik ziyaretinde bulundu.Ziyarette İl Başkanı Çetinbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kütahya'da icra edilen müftülük bünyesindeki çalışmalar ile ilgili olarak Müftü Hazırlar ile karşılıklı olarak istişarelerde bulunarak faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundular.Çetinbaş, "İlimize yeni atanarak görevine başlayan müftümüz Hüseyin hazırlar hocamıza hoş geldiniz diyor, yeni görevinde hayırlı ve yararlı hizmetler yapacağına inanarak başarılar diliyoruz" dedi. (EFE)