01.03.2017 14:43:58

AK Parti'den MHP İl Başkanlığına ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve beraberindeki heyet MHP İl Başkanı İlhan Kaya'yı ziyaret etti.

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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve beraberindeki heyet MHP İl Başkanı İlhan Kaya'yı ziyaret etti.AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, Gençlik Kolları Başkanı Rauf Yanar ve parti yöneticileri MHP İl Başkanı İlhan Kaya'yı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ziyarette yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Tanrıver, "7 Haziran tarihinde bizim vatandaşlarımıza anlatmak istediğimiz zaman kamuoyuna anlatamadığımız bu sistem ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkısından dolayı teşekkür etmeye geldik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ile ilgili yapılan bu ortak çalışmadan dolayı da teşekkür ediyor ve destek istiyoruz. Şehir hepimizin şehir, ülke hepimizin ülkesi. İnşallah Cumartesi günü de Başbakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile birlikte misafirimiz olacaklar. Bu vesileyle sizleri de davet etmek istedik" diye konuştu.MHP İl Başkanı İlhan Kaya ise ziyaretten dolayı AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver'e ve partililere teşekkür ederken, "Biz Cumartesi günü öncesinde Genel merkezimizde belirlenmiş bir toplantımız var. O yüzden aynı gün Ankara'da olmamız gerekiyor. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bu sürecin başından beri Genel Başkanımızın her zaman duruşu diktir. Genel Başkanımız önce ülkem demiştir ve çizgisinden taviz vermemiştir" dedi.