22.02.2017 11:42:49

AK Parti'den 'Danışma Meclisi' toplantısı

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Şerefiye Mahallesi Danışma Meclisi toplantısına katıldı.Akşam saatlerinde İl Gençlik Kolları Başkanı Suat Özdağ, İpekyolu İlçe Teşkilat Başkanı İlhami Çakırtaş ile İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesini ziyaret eden Başkan Soğanda, bir evde mahalleli ile bir araya geldi. AK Parti Şerefiye Mahalle Başkanının da hazır bulunduğu 'Mahalle Danışma Meclisi' toplantısında bir konuşma yapan Başkan Soğanda, şu an için merkezde ve ilçelerde mahalle yönetimlerinin aktif olarak hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili konuşan Soğanda, '15 yıldır hükümetimiz her geçen yıl güçlenirken, her bir vatandaşımız da bu ülkenin dönüşümünün bir mimarı olmuştur. 10 yıl öncesine kadar bir köyde bir tane çatılı ev bulamazdınız. Köy evlerimizde şebeke suyu hayal bile edilemezdi. Çok sıkıntılar yaşadık. AK Parti hükümetlerimizin de bu ülkede sessiz devrimine hiç kimse itiraz edemez. Peki birileri ne yaptı? Hükümetimizce Kürt çocuklarının özgürce eğitim görmesi için yapılan okulları yakılıp yıkılıyor. Seyahat özgürlüğümüz elimizden alınıyor. Bir Kürt olarak hizmetten yana siyaset yapmak istiyorsunuz. Birileri çıkıp partimizi bombalıyor. 2002'de 3 yaşında olan kardeşimiz, bugün gidip oy kullanacak. İşte yeni nesil gençliğimiz eski dönemde Türkiye'nin yaşadığı büyük sıkıntıları bilmeleri gerekiyor. Burada siz mahalle yönetimlerimize de büyük işler düşmektedir. 15 sene önce hepimiz beraber devletin zulmüne karşı geldik. Doğu'da, Güneydoğu'da Kürtlere yapılan zulümlere karşı hep beraber dik durduk. Ama şu an renk değişti. Devlet Kürdün, Türkün, Lazın, Çerkezin yanında yer alırken, birileri zulüm yapmaya çalışıyor. Kürtler adına ortaya çıkan zihniyetler, Kürtlere zulüm ediyor. Maalesef ki bazı kesimler halen oynanan oyunların farkında değildir. Unutmayalım ki iki şeyin telafisi yoktur. Birincisi ölümün, ikincisi de reyin. Oy bizim geleceğimizdir. Temsiliyetimiz bu oydadır' ifadelerini kullandı.