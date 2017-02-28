28.02.2017 18:40:19

Ak Parti'den CHP ilçe başkanlığına ziyaret

Lapseki Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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Lapseki Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.CHP İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren'in ev sahipliği yaptığı buluşmaya il genel meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. 16 Nisan referandumun da yer aldığı buluşmada ilçe başkanları başarı temennisinde bulundu. Özeren, Ak Parti teşkilatına nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.