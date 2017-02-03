03.02.2017 22:32:04

AK Parti'den 'Atatürk'lü 'evet' kampanyası!

AK Parti'nin referandum için Atatürk'lü evet kampanyasını kullanması hem AK Parti'lilerin hem de vatandaşların tepkisini çekti...

Anayasa değişikliği için yapılacak referandum öncesi AK Parti çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Bodrum Teşkilatı'nın kampanya için Atatürk'ü kullanması, halkın tepkisini çekerken, AK Parti'liler de Erdoğan'ın olmamasını eleştirdi.

ODATV.com'da yer alan bilgide, AK Parti'nin Başkanlık referandumu kampanyası olarak parti binalarında Atatürk'ü kullanması büyük tepki çekti. AK Parti Bodrum Teşkilatı parti binasına dev Atatürk posteri ile birlikte "Evet" mührünün yer aldığı pankart astı.

“Evet” mührü ile Atatürk yan yana gelince tepkiler gecikmedi. Birçok vatandaş, "yapmadıkları bir bu kalmıştı" diyerek tepki gösterirken, AK Parti'liler arasında ise "Atatürk var Reis neden yok?" tartışması başladı.

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