01.02.2017 21:49:38

AK Parti'den ABD'ye sert yanıt: İzlemekle kalmayıp gereğini yapacağız

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, ABD'nin YPG'ye yaptığı zırhlı araç yardımına sert tepkide bulundu...

ABD'nin YPG'ye yaptığı zırhlı araç yardımını 'endişeyle izlediklerini' söyleyen AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Sadece izlemekle kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız" dedi.

Ajanslarda yer alan habere göre; AK Parti MYK sonrası ABD'nin YPG'ye yaptığı zırhlı araç yardımıyla ilgili konuşan Aktay, "ABD'nin, sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) zırhlı personel taşıyıcı verildiğini doğrulamış ancak bu yardımın DSG içindeki Arap unsurlar için olduğunu belirtmişti.

YPG: HİÇ SİLAH ALMADIK

Fırat'ın Gazabı Eylem Odası Sözcüsü ve Demokratik Suriye Güçleri Komutanı Cihan Şeyh Ehmed koalisyonun kendilerine zırhlı araçların yanı sıra silah yardımı yaptığını ifade etmişti.

Türkiye'nin "terör örgütü" olarak gördüğü YPG'nin sözcüsü Redur Xelil ise ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, YPG'ye silah yardımı yapmadığını söyledi.

Xelil, "Medya, ABD öncülüğündeki koalisyonun aralarında zırhlı araç ve tankların da olduğu silah yardımı yaptığını duyurdu. Biz YPG olarak bu haberlerin doğru olmadığını ve koalisyondan hiç silah almadığımızı vurgulamak isteriz" dedi.

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