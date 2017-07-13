13.07.2017 15:21:03

AK Parti'den 15 Temmuz belgeseli

AK Parti, 15 Temmuz'un yıldönümü kapsamında darbe girişimini anlatan bir belgesel çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtım toplantısına katıldı.Programda, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Milli İrade Zaferi" belgeseli de izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, belgeseli izledikleri sırada duygulandıkları gözlendi.