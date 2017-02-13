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AK Parti'de referandum gündemi
13.02.2017 16:51:48

AK Parti'de referandum gündemi

Ak Parti Genişletilmiş Şubat ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündem konusu 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu oldu.

Ak Parti Genişletilmiş Şubat ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündem konusu 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, 5. Bölge Koordinatörü Mehmet Yüksektepe 6. Bölge Koordinatörü Saadettin Aydın İl Koordinatörü Alaeddin Güven Ak Parti Erzurum Milletvekilleri ve İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte parti yönetim kurullarının katıldığı toplantıda ilk olarak konuşan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, referandum öncesi yaptıkları hazırlıkları anlattı. Hazırlıklar aşamasında partililerin büyük bir heyecan ve özveri ile referandum çalışmalarında yer almak istediklerine dikkat çeken Öz, "Referandum için çok daha önceden start vermiş bulunmaktayız. Yeni yönetim kurulu ile birlikte büyük ölçüde parti içerisinde heyecan ve istek olduğunu gözlemliyoruz. inanıyoruz ki 18 ilçemizde de parti teşkilatları bu zorlu sınavı yüzünün akıyla vereceklerdir" diye konuştu.

SEKMEN; ÜLKEMİZİN HIZLA BÜYÜMESİ İÇİN EVET

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kürsüde yaptığı konuşmada AK Partili belediyelerin başarısını anlattı. Türkiye'nin en geniş ve zorlu coğrafyasına sahip Erzurum'da tüm zorluklara rağmen belediyecilik çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Sekmen, yeni büyükşehir yasası ile birlikte ilçelerde de yapmayı sürdürdükleri yatırımlarla devlet yatırımlarında büyük hız kazandıklarını anlattı. Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl milyonlarca TL yatırımları ilimize kazandırıyoruz. bu yatırım çalışmalarında bir an olsun kaynak sorunu yaşamadık. Merkezi hükümetinde partili belediye ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin en ücra beldesinde yatırımları olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimlerde var olan sorunların aşılması içinde mutlak surette referandumda evet demeliyiz. Referandum sonrasında daha güçlü bir Türkiye'nin inşasına başlamış olacağız" diye konuştu.

ILICALI; YENİ ANAYASA YENİ TÜRKİYE

Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise milletvekilleri adına yaptığı konuşmada yeni Anayasa'nın değiştirilmesinin gerekliliğine işaret etti. Darbe Anayasası'ndan kurtulmak daha özgürlükçü daha etkin bir anayasanın ülkeyi şaha kaldıracağına vurgu yapan Milletvekili Ilıcalı, "1982 vesayet anayasasının yamalı bohça haline geldiğini söylemek istiyorum. her yönüyle şimdiki Türkiye'ye dar gelen bu anayasa artık miadını doldurmuştur. Yeni anayasa ile ülkemizde yeniliklerin olacağını daha şimdiden görebiliyoruz. Referandumda Erzurum'dan yeni rekorlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ALA; ERZURUM HERŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Milli mücadele yıllarında Erzurum'un şehir olarak vesayete sömürüye hayır diyerek varlık gösterdiğini hatırlatan İçişleri eski Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti il teşkilatına da övgü yağdırdı. İl yönetiminin referandum çalışmalarında büyük varlık göstereceğine inandıklarını anlatan Ala, "Bu şehrin bir evladı olmaktan yıllarca hep gurur duydum. Her fırsatta vatanına milletine sahip çıkan Erzurum 15 Temmuz darbe girişiminde de yine vesayete ve sömürüye hayır demiştir. Ellerinde mantar tabancası hatta sopası bile olmadan sokaklara çıkan insanımız gövdesini ortaya koyup özgürlüğünü pranga vurmak isteyenlere karşı durmuştur" dedi.

AKDAĞ; REFERANDUM'UN 15 TEMMUZ'DAN FARKI YOKTUR

15 Temmuz darbe girişiminde milletin tanklar önünde durarak büyük cesaret örneği göstererek tüm dünyanın gözü önünde destan yazdığını vurgulayan Sağlık Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ,"Yeni Türkiye'nin önünde artık hiçbir vesayet duramaz. Türkiye tüm ümmetin ve Türk dünyasının umut ışığı olmuştur. Afrika'dan Asya'ya tüm devletler Türkiye'nin atacağı adımları heyecanla beklemektedir. Yeni Anayasa ülkemizin uluslararası arenada ki hareket kabiliyetini de artırmaya etken olacaktır. Güzel ülkemizin 2023 hedeflerine varması için referandumda evet mührünü vurmamız şarttır" dedi.
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