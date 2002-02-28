28.02.2017 09:58:58

AK Parti'de hedef 16 Nisan'da yüzde 60'ın üzerine çıkmak

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ilçe divan kurulu toplantısında 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anaya değişikliği halk oylamasında yüzde 60'ın üzerine çıkılması hedeflendi.

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AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ilçe divan kurulu toplantısında 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anaya değişikliği halk oylamasında yüzde 60'ın üzerine çıkılması hedeflendi.AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın Şubat ayı ilçe divan kurulu toplantısı Keleşler Park Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erbay divan başkanlığına getirilirken, katip üyelikleri ise Mücahit Güler, Emine Çolak ve İsmail Üstün yaptı.Çakır "Hedefimiz yeni okullarla tekli eğitime geçmek"İlçede devam eden kamu yatırımları hakkında bilgiler veren AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, hedeflerinin en kısa sürede tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi. Çakır konuşmasında "Ereğli'de kamu yatırımlarımız devam ediyor. Kırmacı Mahallesi'ne Melih Şule Yılmaz Ortaokulu için 2 Mart'ta ihaleye çıkıyor. Postanemiz yakın zamanda ihaleye çıkacak. Köylerimize yapılacak prefabrik okullar yatırım programına alındı. Ereğli Lisesi'nin yıkım kararı geldi, inşallah oraya derslikli bir lise kazandıracağız. Liselerdeki eğitim öğretimde yavaş yavaş tekli eğitime geçiyoruz" dedi."Artık eski Türkiye yok"16 Nisan'da Türkiye'nin daha hızlı karar alarak daha ileri gitmesi için anayasa değişikliğine gittiğini belirten Çakır, artık sözünde kararında milletin olduğunu dile getirdi. Çakır, "16 Nisan'da ki halk oylaması öncesi Ankara'da Genel Başkanımız ve Başbakanımız önderliğinde startı verdik. Ereğli olarak Ankara'daki toplantıya büyük bir katılım sağladık. Bu katılımın sağlanmasında emeği geçen başta Ereğli Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Her seçimi önemli diyoruz ama bundan önceki tüm kazanımları koruma adına, Türkiye'nin kalkınmasını daha da hızlandırmak için bu halk oylaması çok önemli. Birileri bu süreçte tek adamlıktan, diktatörlükten bahsediyor. Yüzde 30-35'le iktidar olsunlar da faiz lobilerine, medya baronlarına teslim mi olsunlar? Vesayet kurumları ile hükumetler balans ayarımı yesin? Artık eski Türkiye yok. Türkiye'nin daha ileriye gitmesi için 'Bir gemide iki kaptan olmaz' diyor Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım. Cumhurbaşkanını 2007 yılında seçtirmeyenlere halkımız yüzde 69 ile 'Cumhurbaşkanını biz seçmek istiyoruz' diyerek cevap verdi. Seçim koordinasyon merkezimizi kurduk. Biz teşkilatlar olarak hazırız. Önümüzdeki günlerde seçim bürolarımızı da oluşturacağız. Mahalle mahalle, köy köy, apartman apartman, kapı kapı dolaşacağız. Eskiden 'Halk plajları doldurdu, bize yer kalmadı' diyenler iktidar olmak için hak ve halktan başka bir güç olmadığını yeni yeni anladılar. İlk kez halkımıza değer vermeye başladılar. Bu güne kadar meclisin etrafını askerlerle sararak, vesayet odakları ile istedikleri cumhurbaşkanını seçtirdiler. Ama artık sözde, kararda milletin" ifadelerini kullandı.Uysal "Bizim Zonguldak'ımıza yüzde 67 yakışır"Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 16 Nisan'da ki halk oylamasında hedefin Zonguldak'ın plaka sayısı olan 67 olması gerektiğini söyledi. Uysal, "Bir kere Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda Türkiye'de alınan oyun üzerinde almamız lazım. Bizim Zonguldak'ımıza yakışır plakamız yüzde 67. Bende bu hedefi koyuyorum yüzde 67. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç beklemek aptallıktır derler. Bu memleket 1960, 1980, 28 Şubat darbelerini gördü. 27 Nisan'da elektronik ve 15 Temmuz'da da kanlı darbe gördü. Mevcut sistem madem iyiydi de nasıl bunlar oldu? Başkanlık sistemini rahmetli Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu istedi mi? İstedi. Ancak, vesayetçi odaklar bunun karşısında durdular. Cumhurbaşkanımızın vatanımız için ülkemizin çıkarları için siyasi mesajlar vermesinin ne kötülüğü var?" dedi.Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ise salonda bulunan tüm AK Partililerin ilk günkü heyecanı yaşamaları ve içlerinin kıpır kıpır olduğunu gördüğünü ifade ederek, 15 Temmuzlara bir daha dönülmemesi için 16 Nisan halk oylamasının bütün seçimlerden daha önemli olduğunu söyledi.Çaturoğlu "28 Şubat 2002'de AK Parti ile söndü"AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise 28 Şubat sürecinde yaşanan bazı olayları anlatarak, '1000 yıl sürecek' denilen sürecin 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi ile söndüğünü söyledi. Halk oylamasında 'Hayır' cephesini oluşturan kesimin kendilerini 'Hayırlı günler, hayırlı Cumalar, hayırlı işler' dediklerinde yadırgadıklarını ifade eden Çaturoğlu "Bu bizim inancımızda ve kültürümüzde var. Biz sonradan hayırcı olmadık ki. Bizde hep var bu. Biz bunları söylemeye hep devam edeceğiz ama sandıkta da oyumuzu evet basacağız" dedi. Çaturoğlu konuşmasında 'hayır' cephesinin ortaya attığı iddialara da yanıt vererek, partilileri anlatılması gereken gerçeklerle ilgili bilgilendirdi.Albayrak "Kararsız seçmeni ikna edeceğiz"AK Parti Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Şengül Albayrak, anayasa değişikliğini öngören halkoylamasında yüzde 51 gibi bir oy oranını kabul etmediğini belirterek, Kdz. Ereğli ve Zonguldak'ta yüzde 60'ın üzerinde sonuç alınması gerektiğini söyledi. Şuanda Türkiye genelinde yüzde 13'lük bir seçmenin kararsız olduğunu belirten Albayrak, 126 bin seçmenin bulunduğu Ereğli'de yaklaşık 13 bine tekabül eden bu kararsız seçmene ulaşıp ikna etmek zorunda olduklarını vurguladı. Albayrak konuşmasında, 2014 yerel seçimlerinde Ereğli Belediyesi'ni 450 oy ile alırken Gülüç Belediyesi'ni 38 ve Kandilli Belediyesi'ni ise 3 oy ile kaybettiklerini hatırlattı.Alagöz "Vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Alagöz Türk gençliğinin işareti 1071'de Alparslan, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'ten, 2002 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alarak yola çıktıklarını söyledi. Türk gençliğinin 15 Temmuz'da vatanına sahip çıktığı gibi vatanı, bayrağı ve ezanı uğruna mücadelesine devam edeceğini ifade eden Alagöz, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları olarak partilerine ve davalarına yeni fertler kazandıracaklarını anlattı. Alagöz ayrıca göreve geldiğinde performans değerlendirmesinde 761. sırada olduklarını, 8 aylık bir çalışma ile Ereğli'yi 161. sıraya taşıdıklarını açıkladı.Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.