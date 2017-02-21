21.02.2017 19:19:55

AK Parti'de bir anket daha!

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün, AK Parti Genel Merkezi’nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin tarihi bir kavşakta olduğunu ve çok önemli bir halk oylamasına gittiğini belirten Yılmaz, “Bu bir genel seçim değil, bir yerel seçim değil. Başka bir anlamı da yok. Bir adayı seçmiyor, bir partiyi tercih etmiyoruz. Temsilcileri aracılığıyla değil, doğrudan kararını almış oluyoruz” dedi.

ÖNCE TEŞKİLAT SONRA TOPLUM

Yılmaz, Anayasa değişikliği konusunda yürütecekleri kampanyanın detaylarını da anlattı. AK Parti'nin bu süreçte tavrını çok şeffaf ve açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, “25 Şubat'ta Arena'da resmi olarak kampanyamızı başlatacağız. Genel strateji olarak belirlediğimiz husus şu, önce teşkilatlarımız sonra topluma gidiş şeklinde bir usulümüz var. Teşkilatlarımıza bilgilendirmeler yapalım, teşkilatlarımız yeni değişimi iyice özümsesinler ondan sonra sokağa, topluma çıkalım şeklinde bir stratejimiz var” dedi.

EVET OYLARI ÖNDE

Anket sonuçlarının ne yönde olduğunun sorulması üzerine Yılmaz, “evet” oylarının önde olduğunu belirtti. Kararsızların varlığına işaret eden Yılmaz, “Herkes kararını vermişse kampanya yapmanıza gerek kalmaz zaten. Kampanyaların hedefi kararsız kitlelerdir” dedi.