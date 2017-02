05.02.2017 14:54:45

AK Parti Danışma Meclisi toplantısı

MUŞ (İHA) â€" Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti'nin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirterek, bu partinin her bir ferdinin vatandaşlar karşısında başının dik olması için gece gündüz hizmet ettiklerini söyledi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şubat Ayı Danışma Meclisi' toplantısına katıldı. Başkan Asya; Diyarbakır eski milletvekili ve Muş İl Koordinatörü Ali İhsan Merdanoğlu, ilçe, belde belediye başkanları, meclis üyeleri ile il ve ilçe parti mensuplarının hazır bulunduğu toplantıda, görev süresi içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı. Konuşmasına karla mücadele çalışmasına değinerek başlayan Başkan Asya, "Bu yıl çok çetin bir kış geçiriyoruz. Yoğun kar yağışı altında büyük zorluklarla hizmet veriyoruz. Kar yağışı ile birlikte dondurucu soğuklarında etkili olması, araçların donmasına ve imkanlarımızın kısıtlanmasına sebep oluyor. Bu yılki karla mücadelemizde, temizleme çalışmamızın yanı sıra 11 bin kamyonun üzerinde kar taşıması yaptık. Yaşadığımız bu sıkıntıları vatandaşlarımıza yansıtmadan gece gündüz vardiya usulüyle çalıştığımızı özellikle belirtmek isterim" dedi."6 aylık çalışmamız bir yıla bedeldir"Yılın yarısını karla mücadele ile geçirdiklerini ifade eden Başkan Feyat Asya, "Biz belediye başkanları olarak 5 yıllık bir görev için seçiliriz. Ancak biz mevsim şartlarından dolayı bu bölgede 2,5 yıl projelerimizi yapabiliyoruz. Yaptığımız bu hizmetler, diğer belediyelerin normal çalışmaları ile mukayese ediliyor. Allah'a şükürler olsun ki biz yılın yarısını karla mücadele ederek geçirmemize rağmen diğer yarısında yaptığımız hizmetler, birçok belediyenin çalışmasından daha ileridedir. 6 aylık yaz sezonumuzda bu açığı kapatıyoruz. Çünkü biz halkımıza bir söz verdik. AK Parti belediyecilik anlayışını sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mensubu olmakla şeref duyduğum bu partinin her bir ferdinin halkımızın karşısında başının dik olması için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" ifadelerini kullandı."İlkbaharda altyapı projesi başlıyor"2014 yerel seçimlerinin ardından il, ilçe ve belde belediyelerince çok başarılı çalışmaların yapıldığının altını çizen Başkan Feyat Asya, "Seçim kampanyasında vaatlerimizin yer aldığı broşürlerle halkımızın karşısına çıktık ve onlara bunları yapacağımızı söyledik. Allah'a şükürler olsun ki şimdi o sözlerle beraber 34 aylık çalışmalarımızı da elimize alarak halkımızın karşısına rahat bir şekilde çıkıyoruz. Yaptıklarımızı yeterli bulmuyoruz, en iyisini yapmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha duyuruyorum. En büyük projelerimizden biri olan altyapı projemizin ihalesi onaylandı. 2,5 yıldır üzerinde çalıştığımız ve bir an önce yapılması için devlet büyüklerimizle girişimlerde bulunduğumuz bu projemizin onaylanmasının sevincini yaşıyoruz. Halkımıza Muş'un altyapı sorununu ortadan kaldıracağımızı söyledik. İnşallah önümüzdeki günlerde yüklenici firma ile yapılacak sözleşmenin ardından havaların ısınması ile kentin 200 kilometrelik içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek suretiyle ilk kazmamızı vuracağız. Hemen akabinde üst yapı çalışmalarımız başlayacak. Şimdiden üst yapı projelerimizi hazırlıyoruz. 2 yıldır altyapı projemizden dolayı yollarımızdaki sıkıntıları geçici çözümlerle gideriyorduk. İnşallah döşeme çalışmalarının tamamlanması ile kentteki tüm yolları yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu."İçme suyu sorunu ortadan kalkıyor"Altyapının yanı sıra kentin içme suyu sıkıntısının olduğunu ve bunun için çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, "Göreve gelir gelmez Muş'un içme suyu sorununa kalıcı çözüm üretmek adına girişimlerimiz oldu. İl genelindeki su arayışlarımız sonuç vermedi. Bulduğumuz suların yüzeysel olduğunu tespit ettik ve hemen ardından Alparslan-2 Barajında su temininin sağlanması için girişimlerde bulunduk. Bakanlığımızın destekleri ile söz konusu bölgeden su temini için geçtiğimiz hafta protokol imzaladık. Allah'ın izniyle bu projemizin tamamlanması ile Muş'un il merkezi, ilçe ve beldelerinin su sorunu ortadan kalkacak. Bu çalışmalarımızın yanı sıra ihtiyaç duyulan tesis ve yeşil alan konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Göreve geldiğimizde 40 bin metrekare olan yeşil alanımızı 2016 yılı sonu itibariyle 165 bin metrekareye çıkardık. 2017 yılında da yaklaşık 250 bin metrekare yeşil alanı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Devam eden projelerimizin büyük bir kısmını 2017 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Aynı şekilde yeni projelerimizi de uygulamaya başlayacağız" şeklinde konuştu."Halk, istediği kişiyi kendisine yönetici olarak seçebilecek"Son olarak anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Başkan Asya, "Bizler için bu memleketin sicilinin temize çıkacağı ve halkın iradesinin kendi eline verileceği bu yeni sistemin hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra halkımız verilecek vekaleti kendi iradesi ile kullanacak. Halk istediği kişiyi kendisine yönetici olarak seçecek. Bundan sonra şahıslara endeksli değil kurumlara endeksli bir Türkiye inşa etmek için bu referandumu sonuna kadar destekliyoruz. Bizler bu süreçte sizlerle birlikte sokaklarda halkımızın yanında olacağız. Halkımıza bu sistemi en iyi şekilde anlatacağız. Bu duygularla danışma meclisi toplantımızın ilimize, bölgemize ve ülkemizin hayrına vesile olmasını diler, saygılarımı sunarım" diye konuştu.