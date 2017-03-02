02.03.2017 18:10:21

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum teşkilatlarının parti genel merkezinin performans sıralamasında Türkiye 4'cüsü olduğunu açıkladı.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum teşkilatlarının parti genel merkezinin performans sıralamasında Türkiye 4'cüsü olduğunu açıkladı.AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ düzenlediği basın toplantısında referandum çalışmaları ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Çorum programını değerlendirdi.Referandum sürecinin belli olmasından sonra hemen Seçim Koordinasyon Merkezini oluşturduklarını ve çalışmaların startını verdiklerini belirten Karadağ, Ankara'da yapılan referandum tanıtım programına da 2 bin kişilik bir katılım sağladıklarını ve bu tanıtıma Çorum'un damga vurduğunu söyledi.AK Parti İl Başkanlığı görevine geldiği günden beri teşkilatların performanslarının sürekli yükseldiğini kaydeden Karadağ,"Şubat ayında AK Parti İl Teşkilatları arasında performans da Türkiye'de dördüncü bölgede ise birinci olduk. Emeği geçen tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edip sürekli ilk 10 arasında kalmayı planlıyoruz" dedi.Dün Çorum'a gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Karadağ, "Sayın Bakanımız ile yaptığımız toplantılarda taleplerimizi ilettik ve olumlu cevaplar aldık. Bakanımızın söz verdiği yatırımların toplam maliyeti 58 milyon lirayı buluyor. Bundan sonra gelecek olan her Bakanımıza da şehrimizin taleplerini ileteceğiz. Şuan Çorum'un sorunları ve talepleri ile ilgili bir rapor hazırlanıyor ve yakında tamamlanacak" ifadelerini kullandı.İl Özel İdaresi'nin Ankara'da bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından işletilen öğrenci yurdunu Gençlik ve Spor Bakanlığına vermeyi istediklerini ancak bakanlığın buna sıcak bakmadığını kaydeden Karadağ, "Konuyu bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ilettik. Binayı ücreti karşılığında devretme noktasında ısrarcı olduk. Bakanımız kabul etti. Buranın devrinden İl Özel İdaresine 5 milyon TL gelecek. Bu para da yatırımlarda kullanılacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum programı ile ilgili sorularına da cevap veren Karadağ, "Bu konu da yetkililerden bize kesin bir şey gelmedi. 12 Nisan'da hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Başbakanımızın programlarında Çorum görülüyor. Ama kimin geleceği daha belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız en son 2011 yılında Çorum'a gelmişti. Şimdi de gelmesini çok arzu ediyoruz. Bize kesin bilgi geldiği zaman paylaşacağız" diye konuştu.KOSGEB kredilerini hak edenlerin alması noktasında duyarlı olduklarını dile getiren Karadağ, "Onların belirli ilkeleri var ve ona göre değerlendirme yapıyorlar. Biz siyasi bir müdahale yapmadık yapmayız da" sözleriyle konuşmasını tamamladı.