AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Uğurludağ ilçesini ziyaret etti.

Ceylan ve Karadağ, burada İl Özel İdaresi tarafından ilçeye tahsis edilen cenaze yıkama- taşıma aracı ile belediyeye kazandırılan yeni iş makinesinin anahtar teslim törenine katıldı.AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Uğurludağ'da belediyecilikte destan yazıldığını söyledi. Belediye Başkanı Remzi Torun'un ilçede toplumun tüm katmanlarının bir araya geldiğini dile getiren Karadağ, "Bu birlikteliği sağladığı için başkanımıza, kardeşlik hukukunun yeniden hissedilmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimizi koruduğumuzda Uğurludağ'da her alanda gelişecek. AK Parti'ye ne yakışır kucaklaşma yakışır.Ak Parti'ye kavga değil sevgi yakışır. Ak Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine hizmet yakışır başka hiçbir şey yakışmaz. Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, il genel meclis başkanımız ve üyelerimizle birlikte her ay bir araya geliyoruz. Biz biriz beraberiz kavgamız yok gürültümüz yok, hizmetten başka hiçbir anlayışımız yok. İlçelerimizle ilgili ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle bir araya gelip örneğin Uğurludağ ilçemiz için neler yapabilirizin düşüncesi ve çabası içerisinde hareket ediyoruz. Uğurludağ ilçesini köyleriyle mahalleleriyle her yönüyle biliriz.Biz hizmet anlayışımız bundan sonra katlanarak devam edecektir. Şendere göl etinden tutun,Kızılırmak projesine,TOKİ'den tutun kentsel dönüşüme kadar hepsini bir bir takip ediyoruz. Bundan emin olabilirsiniz" dedi İlçeye modern bir kent meydanı kazandıracaklarını dile getiren Karadağ, "Altında dükkan üstünde lojman olacak. 5 dönüm gibi araziye ilçemize yakışır çok şık kent meydanı kazandıracağız. Geçen hafta içişleri bakanımız ve milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Uğurludağ ilçemizin hem belediyecilik hem de diğer konulardaki sorunlarını konuştuk. Çözümlerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Belediyecilik anlamında destan yazıyoruz. Köylerimiz anlamında, il genel meclis başkanımızdan edindiğimiz bilgi neticesinde Uğurludağ ilçemizin köylerinde artık su, kanalizasyon ve yol sorununu bu yıl bitirmek üzereyiz. Geldiğimiz nokta bundan sonra halkımızın yaşam kalitesini artıracak çocuk oyun grubu vb hizmetleri sunmaya başladık. Geldiğimiz noktayı görebiliyorsunuz. Onun için biz bir olduğumuz sürece beraber olduğumuz sürece Allah'ın izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Referandumda Uğurludağlılardan destek isteyen Karadağ, "15 Temmuz sürecini nasıl el ele atlattıysak 2 ay sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş süreceğiyle ilgili Anayasa referandumunda köy köy, mahalle mahalle, hane hane gezmenizi bekliyoruz. Siz bizden yeter ki hizmet isteyin, hizmet anlamında sıkıntımız yok. Biz zaten hizmeti devletimiz, hükümetimiz ve Partimiz bir icraatları olarak vatandaşlarımız hakettiği için görevimiz olarak zaten yapıyoruz. Sizde devletimizin geleceğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bekasını ilgilendiren bu anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda kesinlikle gecemizi gündüzümü katarak 2 ay çalışmalarımıza devam edelim. Sizlerin ve teşkilatlarımızın adına ben söz verdim ve sizlerde gereğini yapacağınızdan şüphem yoktur" diye konuştu."İstikrarın devam etmesi için evet diyoruz"AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, istikrarın devam etmesi, Türkiye'nin bir daha darbe süreçleri yaşamaması için referandumda 'evet' diyeceklerini açıkladı.Uğurludağ, İskilip, Bayat ilçelerini kapsayan ve bölgeyi sulu tarıma kavuşturacak Tımarlı Sulama Projesini önemsediklerini belirten Ceylan, asırlık projenin bitirilmesi için çaba gösterdiklerini ayrıca Uğurludağ İlçesi ile birlikte 55 köyün içme suyu problemini ortadan kaldıracak Şendere projesi için de seferber olduklarının altını çizerek, bu projelerin Uğurludağ'ın geleceğini şekillendireceğini bildirdi.Köylünün, üreticinin, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların refah düzeyinin yükselmesine önem veren bir parti olduklarının altını çizen Ceylan, tarımda hedeflenen noktaya ulaşmanın yolunun sulu tarımdan geçtiğini kaydetti. Tımarlı projesinin 137 milyonluk bütçeyi kapsayan dev bir proje olduğunu belirten Ceylan, Yeni Cami ve Yüzgeç Mahallelerinde kentsel dönüşüm uygulamalarına başlanabilmesi için somut bir adım atıldığını ve Yeni Cami ve Yüzgeç Mahalleleri için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Uğurludağ Belediyesi arasında ön protokol imzalandığını hatırlattı. Hayata geçirilen bu proje ile birlikte ilçe merkezinin büyük ölçüde değişeceğini vurgulayan Ceylan, ilçe halkına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Tüm bu projeleri hayata geçirmek için öncelikle ülkede huzur, istikrar ve güven ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Bu referandum oylaması ya eski ve karanlık günlere geri dönüş, hastanede ilaç kuyruğu oluşturduğumuz, emeklilerin saatlerce banka önlerinde kuyruk beklediği, enflasyonun yüzde 40-50'lere dayandığı, aylık enflasyonların çift haneli olduğu günlere dönüş, ya da Türkiye'nin yeniden koşmaya başladığı, büyüyen, gelişen, huzurlu, güvenli bir ülkenin referandum oylaması olacaktır. Referandum oylaması ile karanlık günlere geri mi dönülecek, yoksa aydınlık bir gelecek için koşar adım ilerlenecek mi buna halk karar verecek. Bir 15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. AK Partili milletvekili arkadaşlarımızla ilçelerimizi gezdik. Birlik ve beraberliğin simgesini, İstanbul'daki Yenikapı ruhunu tüm Çorum'un ilçelerinde sergiledik. Biz hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. Önümüzde bir referandum var. Önümüze bir sandık konulacak. Bu sandıkta istikrarı, güveni oylayacağız. Son yıllarda milletin devleti idare ettiği, milletin devleti yönettiği bir ülke olduk. Biz bu istikrarın devam etmesi için, bu büyümenin devam etmesi için, geleceğin Türkiye'si için, çocuklarımızın bir daha darbeler yaşamaması için sandıkta evet diyeceğiz. Tabi ki, hayır cephesinde olan siyasi partilerimiz de var. Referandumda okula gidip oyumuzu kullandıktan sonra 15 Temmuz ruhunu devam ettirmemiz lazım. Hayır diyen de evet diyen de bu milletin bir ferdidir. Bu memlekette huzur içerisinde beraberce yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti'nin getirdiği yeniliklerle birlikte Türkiye'de devleti milletin yönettiğini söyleyen Ceylan, "siz çok değerli halkımızla, sevdası ve davası hizmet olan "Yeni ve Güçlü Türkiye Yolunda" el ele hep birlikte Uğurludağ ilçemizden referanduma "Evet" diyoruz" şeklinde konuştu.