26.01.2017 09:16:25

Ak Parti Bursa Teşkilatı referandum çalışmalarına hazır...

Bursa'da AK Parti teşkilatları referandum hazırlıkları erken başladı.

Bursa'da AK Parti teşkilatları referandum hazırlıkları erken başladı.AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ve Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak seçimlere en hazırlıklı parti olduklarını belirten Torun, "Biz bir seçimi tamamladığımızda ertesi günü başka bir seçim arifesindeymiş gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler aksatmadan her ay il ve ilçe danışma toplantılarımızı, mahalle toplantılarımızı, belediye başkanları toplantılarımızı ve birim başkanlarıyla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımız her zaman diri ve hazır tutuyoruz. Şu anda seçimler çalışacak arkadaşlarımız hazır. Biz sadece MHP'nin değil, CHP'nin de HDP'nin de bu anayasa değişikliğine destek vermesini isterdik. Çünkü Türkiye 55 yıldır darbe anayasasıyla yönetiliyor. Türkiye'nin mutlaka milletimizin iradesini temsil eden sivil ve millet iradesini yansıtan bir anayasaya kavuşması gerekiyor. Gönlümüz isterdi ki bunu bir bütün olarak değiştirmek. Nisan ayında referandum yapılacak. Daha sonrasında ise takdir milletindir" şeklinde konuştu.AK Parti teşkilatlarını hummalı bir çalışma beklediğini ifade eden Yılmaz ise, "Bizler teşkilatlar olarak şu an hazırız. Genel merkezimizden gelen bilgiler neticesinde yaklaşık 1,5 aydır öncesinden Osmangazi İlçe Başkanlığı olarak çalışmalarımızı başlattık. Çünkü referandumun olacağına inandık. Osmangazi'de bin 663 tane sandığımız var. Bu en son yaptığımız seçimlerdeki sandık sayımız. Bizler her sandığa bir tane asil, bir tane yedek, bir tanede baş müşahit atıyoruz. Yaklaşık 5 bin kişi görev yapıyor. Bunun akabinde her sandığa da 3 ana kademe, 3 kadın kolları ve 3 tanede gençlik kollarından olmak üzere 9 tane yönetim kurulu üyesi yazıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda İlk hedefimiz 1 ana kademe, 1 kadın kolları ve 1 gençlik kollarından oluşuyor. Bugün itibariyle bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.Hedeflerinin bir önceki seçimden daha yüksek oy oranıyla referandum neticesini almak olduğunu belirten Yılmaz, "İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteği ile halkımıza kendisini yöneteceği anayasayı hediye edeceğiz. Bizler artık sıkıntılar çekmek istemiyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Cumhurbaşkanını halk seçecek. Sistem de dünyada olduğu gibi tek başlı olacak. Şu anda dünyada parlamenter, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi var. Biz başkanlık sistemini cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adını değiştirerek halkımıza uygun bir sistem oluşturmaya çalıştırdık. Biz şimdiden kolları sıvadık. Mahallelerimizde her hafta yaptığımız toplantılarda vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyoruz. İnşallah tüm Türkiye hayırlı olur" diye konuştu.