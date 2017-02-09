SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti binasına ses bombası atan zanlını davası sürüyor
09.02.2017 17:30:06

AK Parti binasına ses bombası atan zanlını davası sürüyor

İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe binasına, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın yargılanmasına devam edildi. Sanığın avukatları Buca'da yaşanan çatışmasının polis telsiz kayıtlarını ve AK Parti Karşıyaka İlçe binasındaki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini talep ederken dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe binasına, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın yargılanmasına devam edildi. Sanığın avukatları Buca'da yaşanan çatışmasının polis telsiz kayıtlarını ve AK Parti Karşıyaka İlçe binasındaki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini talep ederken dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Bugün, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, ömür boya hapis ve 30 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan MLKP üyesi 23 yaşındaki sanık Deniz Aytaç, sanığın avukatları ve davacı avukatları katıldı. Sanığın Avukatı Kamil Ağaoğlu, Deniz Aytaç'ın Buca'da polisle girdiği çatışmaya ilişkin telsiz kayıtlarını ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığına bombalı eylem güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini istedi. Davacı avukatları ise tüm görüntü ve tanık beyanlarının mevcut olduğunu belirterek, bu isteğin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Deniz Aytaç, iddiaya göre 2015 yılında ilk önce AK Parti Karşıyaka İlçe binasına ses bombası koymuş, olayda ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana gelmişti. Ardından ise MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan ses bombaları hasara neden olmuştu. Daha sonra ise Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine uzun silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Galatasaray'dan farklı galibiyet
Galatasaray'dan farklı galibiyet
Galatasaray, Eyüpspor ile oynadığı antrenman müsabakasını 4-0 kazandı.
09.02.2017 17:41:38
Bir vali yardımcısı ve 2 kaymakam tutuklandı
Bir vali yardımcısı ve 2 kaymakam tutuklandı
Bir vali yardımcısı ve 2 kaymakamın FETÖ'den tutuklandığı bildirildi.
09.02.2017 17:30:40
Iraklı kardeşlere IŞİD gözaltısı
Iraklı kardeşlere IŞİD gözaltısı
Mersin’den yolcu otobüsüyle Samsun’a gelen IŞİD üyesi oldukları ileri sürülen Iraklı 2 kardeş, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
09.02.2017 17:30:31
İstanbul'da kuyumcu soygunu
İstanbul'da kuyumcu soygunu
Girdikleri kuyumcu dükkanının sahibi ile oğlunu bağlayan 4 kişi, bir çanta dolusu altınla kaçtı.
09.02.2017 17:19:01
Veysi Kaynak'tan deprem bölgesine iyi haber
Veysi Kaynak'tan deprem bölgesine iyi haber
Başbakan Yardımcısı Kaynak, nisan ayı gelmeden hızla bölgede yeni yapıların inşasına başlanacağını kaydetti.
09.02.2017 17:17:25
En fazla sigara tüketenler uzun yol şoförleri
En fazla sigara tüketenler uzun yol şoförleri
Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
09.02.2017 17:03:20
Miyopiye yol açan hücre bulundu
Miyopiye yol açan hücre bulundu
Bilim adamları, miyopiye (uzağı görememe) neden olabilecek bir hücre keşfetti.
09.02.2017 16:51:21
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık etme
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık etme
ABD'den Müslümanlar için yeni karar
ABD'den Müslümanlar için yeni karar
Netanyahu, İngiltere'de kapıda bekletildi
Netanyahu, İngiltere'de kapıda bekletildi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Trump'tan yargıya: Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu anlar
Trump'tan yargıya: Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu anlar
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
İslam Dünyası kan ağlıyor, Katar futbola servet yatırıyor
İslam Dünyası kan ağlıyor, Katar futbola servet yatırıyor
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Doğu Perinçek: Ülkücüler Bahçeli yerine beni seçer
Doğu Perinçek: Ülkücüler Bahçeli yerine beni seçer
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları